“Gündüz sepete atıyor, gece alıyoruz”

15 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) – Batı Trakya Türkleri Yönetici ve Sanayici İşadamları Derneği’nin (BATISİAD) düzenlediği “Dijital İletişim ve E-Ticaret” semineri, BATISİAD Dernek Merkezi’nde üyelerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan BATISİAD Genel Başkanı Ahmet Er, dijitalleşmenin önemine ve çağa ayak uydurmanın gerekliliğine dikkat çekti, “Bu noktada BATISİAD olarak üyelerimizi bilgilendirici faaliyetlerimiz hız kesmeden sürüyor. Bugünkü konumuz ise dijitalleşme e-ticaret. Dünya gelişiyor, alışkanlıklar değişiyor. Bunun en bariz örneği ise e-ticarettir. Ticaret artık buradan, internetten yapılır hale geldi. Biz de BATISİAD üyeleri olarak kendimizi bu değişim ve gelişmelere adapte etmeliyiz. Etmeliyiz ki iş işten geçmesin. Geçtikten sonra sarf edeceğimiz çabalar beyhude olabilir. Bu yüzden işimizi sıkı tutalım” dedi.

“E-Ticaretin farklı bir ekosistemi var”

Comio Dijital Pazarlama A.Ş.’nin Kurucu Ortağı Mustafa Sönmezay, BATISİAD üyelerini; Türkiye’de ve dünyada dijitalleşme, E-Ticaret ekosistemi, Türkiye’de ve dünyada E-Ticaretin durumu, E-Ticarete başlangıç ve temel gereksinimler, E-Ticaretin avantajları, Türkiye’de E-

Ticaretin geleceği gibi başlıklarda bilgiler verdi. E-Ticaretin farklı bir ekosistemi olduğunu belirten Sönmezay, “Dijital dünyada yapacak daha çok iş var. Önceleri insanlarımız kredi kartı kullanmayı korkarken şimdi onlarca işlem yapar hale geldik. İnternetten ilk otobüs bileti satışını uygulayan, satan ekipteydim. Ben bile internetten alışverişimi epey sonra yapmıştım. Almaya zorladığım ürünlerden biri de ayakkabıdır. Günümüzde e-ticaret kolay iade gibi

yöntemlerle çok farklı noktalara geldi. Bu dünyada bunun gibi birçok kolaylık var.

Bunlar da bu alana olan talebi, ilgiyi artırıyor. Dediğim gibi buranın farklı bir

ekosistemi var” diye konuştu.

Fırsatı elleriyle itiyorlar

Üretici olduğu halde e-ticaret sitesi olmayan firmaların, önemli bir fırsatı eliyle ittiğine

dikkat çeken Mustafa Sönmezay, “Üretici pozisyonunda olup, kendi e-ticaret sitesi

olmayanların ayıplanır hale geldiğini görüyoruz. Önceden bu durum web sitesi için

öyleydi. Şimdiyse durum değişti ve buraya geldi. Bugün belirtileri var. Tahminimiz en

geç 3 sene sonrası için, e-ticaretin de bu noktaya geleceği yönünde” ifadelerini

kullandı. Türkiye’nin, e-ticaretin zor yapıldığı bir ülke olduğunu dile getiren Sönmezay, “Burası ihracata açılan önemli bir alan. Önemli kapıları aralıyor. Aslında e- ticaretin kolaylığını farkına vardık mı, bir daha bırakmayacağız. Ancak ülkemiz e-ticaretin zor yapıldığı bir ülke ama kolaylığını farkına yavaş yavaş varıyoruz” dedi.