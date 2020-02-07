Güney Afrika Free State Eyaleti Heyeti BTSO’yu ziyaret etti

07 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu ve Tasarım Konseyi Başkanı Ömer Kocakuşak, Bakan Makalo Petrus Mohale ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Murat Bayizit, ziyarette Bursa ekonomisi ve BTSO’nun yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Türkiye ihracatının yüzde 10’unu tek başına karşılayan Bursa’nın ülkenin dış ticaret, üretim ve istihdam kimliğine ayrı bir güç kattığını ifade eden Murat Bayizit, “Bursa makine, otomotiv, tekstil, kimya başta olmak üzere stratejik sektörlerde de üretim yeteneğini gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. Ülkemizin dış ticaret açığındaki makasın daha da daralması için kentimiz önemli rol üstleniyor. 130 yıllık geçmişe sahip Odamız da kentimizin yeni nesil sanayi dönüşümüne liderlik eden projelere imza atıyor” diye konuştu. Bursa’dan Güney Afrika’ya 20 milyon dolara yakın ihracat yapıldığını ifade eden Bayizit, 150’ye yakın Bursalı firmanın da Güney Afrika ile ticaret yaptığını da sözlerine ekledi.

“Projelerinizin çıkış noktası teknoloji ve inovasyon”

Bakan Mohale, ülkesindeki teknoloji ve inovasyon odaklı projeleri artırmak adına Bursa’da bir inceleme gezisinde bulunduklarını söyledi. Bursa’nın Türkiye’nin en önemli ileri teknoloji ve inovasyon odaklı üretim merkezlerinden birisi olduğu için bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydeden Mohale, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın yürüttüğü teknoloji odaklı projelerinden etkilendiğini ifade etti. Mohale, BTSO’nun yürüttüğü projelerin ülkesinde de uygulanması için girişimlerde bulunacağını ifade etti. Mohale, “Bizler Bursa ile yeni işbirliği ağları kurmak istiyoruz. BTSO’nun yenilikçilik ve teknoloji odaklı yatırımları hakkında detaylı bilgiler aldık. Bizler de kendi ülkemizde bu tarz yatırımların yapılması adına adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.