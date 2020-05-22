Güney Kore uzmanları kiraz bahçelerini inceleyecek

22 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İhracat Genel Müdürlüğünden ihracatçı birliklerine gönderilen yazıda, Türkiye'den kiraz ithalatı yapmak isteyen Güney Koreli inspektörlerin, Afyon, Antalya, Balıkesir, Denizli, Isparta, İzmir, Konya , Manisa ve Niğde'de 81 kiraz bahçesinde inceleme yapacağı belirtildi.

Güney Koreli inspektörler ayrıca, Kiraz İhracatında Kayıtlı Paketleme Ve Fumigasyon Uygulaması Tesisi Listesinde yer alan Antalya, İzmir, Manisa, Denizli ve Isparta'da faaliyette bulunan 9 firma tesisinde incelemelerde bulunacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, Güney Koreli İnspektörleri Haziran ayının 3'üncü veya 4'üncü haftası davet edilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

İhracatçı birliklerine gönderilen yazıda görüşlere yer verildi:

"Ülkemizden Güney Kore'ye kiraz ihracatının, "Türkiye'den Taze Kiraz Meyvelerinin İthalatında Bitki Karantinası İthalat Gereklilikleri Protokolü" hükümleri doğrultusunda gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup Tarım ve Orman Bakanlığından gönderilen yazıda, söz konusu protokol uyarınca 2020 yılına ait G. Kore'ye ihraç edilecek kirazların yetiştirildiği bahçelerin, paketleme ve fumigasyon uygulama tesisleri listelerinin oluşturulduğu, anılan ülkeye ihraç edilecek kirazların kayıtlı bahçede üretilmiş ve yine kayıtlı paketleme ve fumigasyon uygulama tesisinde işlemden geçirilmiş olması gerektiğinin bildirildiği ifade edildi."

Protokolün 10'uncu maddesi uyarınca, ihraç edilecek kiraz partilerinin Tarım ve Orman Bakanlığı inspektörleri ile birlikte G. Koreli inspektörler tarafından ortak resmi kontrole tabi tutulacağı ve G. Koreli inspektörlerin haziran ayının 3'üncü veya 4'üncü haftası davet edilmesi öngörüldü.