Güney Koreli firma ile yatırım görüşmeleri devam ediyor

29 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Toplantıya; Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, GÜMTOB Başkanı Ersin Yazıcı’nın yanı sıra BEBKA ile Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı.

Türkiye’ye ve Bursa’ya gelen Güney Koreli turistlerin sayısının artırılması için Bursa Valiliği koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BEBKA işbirliğinde Turizm Tanıtma Birliği, TURSAB ve GÜMTOB başta olmak üzere ilgili paydaşlarla mayıs ayında başlatılan çalışmalar, bugün meyvelerini vermeye başladı. Dünya çapında turizm, kimya, inşaat ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Güney Kore’nin beşinci büyük şirketi olan Lotte Group yetkilileri ile ilk görüşme, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Güney Kore ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçimizin aracılığı ve katkılarıyla başlatılmıştı.

Firma temsilcileri Bursa’da ağırlandı

Lotte Group yetkilileri ile yapılan toplantıda Bursa’daki turizm başta olmak üzere yatırım olanakları hakkında bilgilendirildi. Toplantının açılışında konuşan ve Güney Koreli firma temsilcilerini Bursa’da görmekten mutluluk duyduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Öncelikle çalışmalarımıza desteğini esirgemeyen Büyükelçimize teşekkür ederken, yapacağımız görüşmelerin hem ülkelerimiz hem Bursa hem de Lotte Group için iyi neticeler getirmesini ümit ediyorum” dedi. Bursa’nın özel bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Bursa’nın 3 milyonluk nüfusu ile Türkiye’nin dördüncü büyük şehri olduğunu, önemli bir sanayi altyapısı olmasına karşın Bursa’nın, tarihi ve kültürel olarak önemli fırsatlara sahip bir şehir olduğuna dikkati çekti. Aktaş, tarihi ve kültürel güzelliklerinin yanında doğal güzellikleriyle de Bursa’nın büyüleyici bir şehir olduğunu sözlerine ekledi.

BEBKA Bursa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erhan Öztürk tarafından Bursa’daki yatırım olanakları hakkında bilgiler verdi. Lotte Group şirket yetkilileri 2015 yılından beri Türkiye pazarına girmek için araştırma yaptıklarını ve Bursa'nın da yatırım imkanları bakımından oldukça iyi fırsatlar sunduğunu ifade etti.