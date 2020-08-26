Güneydoğu’daki gözlükçüler odasının yeni başkanı Erdoğan oldu

26 Ağustos 2020

MAHİR SOLMAZ-DİYARBAKIR

Şanıurfa’da gerçekleştirilen 19.Bölge Güneydoğu Optisyenler Gözlükçüler Odası’nın olağan genel kurulunda yeni yönetim görevi devraldı. 12 ilde 260 üyesi bulunan odanın seçimine iki liste ile gidildi. Toplam 219 üyenin oy kullandığı seçimde Abdurrahim Erdoğan’ın listesi 132 oy alarak seçimi kazandı. Odanın yeni başkanı Abdurrahim Erdoğan, "Çok düşük olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gözlük ödemesinin makul ölçüye getirilmesi için çalışacağız. Buna benzer birçok mesleki sorunumuz var. 12 ili kapsayan bölge odamız, faaliyet gösterdiği tüm illerin mülki amirlerinden destek alarak sorunlarımızın çözümü adına çalışacak" açıklamalarında bulundu. 19.Bölge Güneydoğu Optisyenler Gözlükçüler Odası’nın yeni yönetimi; Abdurrahim Erdoğan (ortada), Bülent Yazıcıoğlu, Aykut Çağlı, Kadir Zafer Altındağ, Abdussamet Soysal, Hakan Murat Parlak, Abdurrahman Egin’den oluşuyor.