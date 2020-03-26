Günlük 10 tona yakın atık bertaraf ediliyor

26 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine, binlercesinin de olumsuz etkilenmesine neden olan koronavirüse karşı alınan önlemler, Bursa’da her alanda kendisini hissettirmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin her bir bölgesinde, özellikle sosyal alanlar ve toplu taşıma araçlarında uyguladığı sert tedbirler, tıbbi atıkların toplanması işlemine de yansıdı. Bursa’da her gün 100’e yakın sağlık merkezinden alınan atıklar için ‘var olan önemlere ek olarak’ koronavirüs korumalı giysi ve ekipmanlarla donatılmış özel ekipler oluşturuldu. Atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi sürecinde de hassasiyet maksimum seviyeye çıkartıldı.

Yapılan açıklamada, sağlık kurum ve kuruluşlarındaki atıkların ‘tam donanımlı personel tarafından’ soğutucu lisanslı tıbbi atık araçlarıyla kilitlenebilir konteynerlerde toplandığı, ardından Yenikent’te bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nde ‘yüksek basınç altında’ parçalanarak bertaraf edildiği kaydedildi.