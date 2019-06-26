26 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - İMSİAD Dernek Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere, İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç’ın yanı sıra, çok sayıda İMSİAD üyesi iş adamı ve müteahhit katıldı.

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, sektörde yaşanan sıkıntıların en büyük kaynağının satışlarda yaşanan daralma olduğuna dikkat çekti. Andıç, “İMSİAD olarak satışlarımızın önünü açabilmek için sürekli yeni yollar arıyor ve bunları siz değerli üyelerimizle paylaşıyoruz. Konut satışlarındaki en önemli yöntem, uygun faizli konut kredisi. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle, kredi faizlerinde ciddi bir yükselme oldu ve bu da direkt olarak bizim sektörümüzü derinden etkiledi. Satışların düşmesini sadece kredi faizlerinin yüksek olmasına da bağlamak doğru olmaz. Günümüzde satış politikaları ve şekilleri değişiyor. Artık tabelamızı inşaata asıp, müşteri bekleme şansımız yok. Yenilikleri takip edip, günceli yakalamamız ve eski alışkanlıklarımızdan süratle kurtulmamız lazım Bu anlamda dijital pazarlama muhakkak üzerinde durmamız gereken bir konu” dedi.

“Veri analizi çok önemli”

‘Dijital Ayak İzleri Üzerinden Konut Satışı’ sunumuyla İMSİAD üyeleriyle bir araya gelen Waypoint Akılcı Satış Çözümleri firmasının kurucusu Hasan Özkapıcı, günümüzde satış için datanın büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Özkapıcı, “Eskiden büyük balık, küçük balığı yerdi, şimdi ise inovatif balık geleneksel balığı yemeye başladı. Artık verilerin ve bu verilerin analizinin önemi çok büyük. Satış, satış yönetimi gibi konular şirketlerin ana konusu haline geldi” ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve sektördeki sıkıntılara da değinen Özkapıcı, “Ekonomik ve siyasi belirsizlik, faiz oranları, iç piyasadaki daralma, yeni banka kredilerinin kullanımının azalması, seçim ortamı satışların azalmasına ve sektörün daralmasına sebebiyet verdi. Bu sıkıntılar, inşaatların tamamlanmamasına, teslimat süresinde sıkıntılar yaşanmasına ve sektöre olan güvenin sarsılmasına neden oldu” diye konuştu.

“100 ila 300 bin TL arasındaki alımlarda ciddi bir azalma oldu”

Son dönemde yabancılara ve gurbetçilere konut satışının arttığına değinen Özkapıcı sözlerini şöyle noktaladı: “İç piyasada 100 ila 300 bin TL arasındaki alımlarda ciddi bir azalma oldu. Fakat 1 milyon TL üzeri alımlarda herhangi bir sıkıntı yok. Bu durum konut kredi faizlerinin yüksek olmasından kaynaklı. Bizler de firma olarak, bu konuda profesyonel pazarlama faaliyeti yürütüyoruz. Sahip olduğumuz veriler ışığında call centerlarımızdan potansiyel müşterileri bulup, inşaat firmalarına yönlendiriyoruz. Gerçek müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, müşteriye doğru projeyi tanıtıyor ve ihtiyacı olan, bilinçli müşteriyi müteahhitle buluşturuyoruz.”