21 Şubat 2020

Osman ŞİŞKO-TRABZON



TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Japaridze, Gürcistan ve Türkiye’nin güçlü bağlara sahip sınır komşusu iki ülke olduğunu belirterek, “Trabzon da Gürcistan’la yakın ilişkiler içinde olan önemli bir kentimiz. İlişkilerimizi daha da güçlü kılmak ve özellikle ticaret hacmimizi artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.



TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu da, Japaridze’ye yeni görevinde başarı dileklerini ileterek, “Trabzonlu işadamlarının Batum başta olmak üzere Gürcistan’la yoğun ekonomik ilişkileri bulunuyor. Bu hacmi artırmak için yapılacak her türlü çalışmayı destekleyeceğiz” diye konuştu.

Hacısalihoğlu, Başkonsolos Japaridze’ye ziyaretinin anısına plaket takdim etti.