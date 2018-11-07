Gürsu’nun spor kenti hamlesi karşılık buldu

07 Kasım 2018

BURSA - Bursa’nın 84 bin nüfuslu Gürsu ilçesinde her iki gençten biri lisanslı sporcu. 4 yılda 20’ye yakın spor tesisini ilçeye kazandıran Gürsu Belediyesi, ilçede vatandaşların çok sayıda farklı spor dalında faaliyet göstermesine olanak tanıdı. Türkiye’nin en modern Sporcu Fabrikası ve Adrenalin Park ile her mahalleye bir spor sahası, yüzme havuzları, kamp, yürüyüş alanları, bisiklet güzergâhları oluşturan Gürsu Belediyesi’nin spor kenti hamlesi kısa sürede meyvelerini verdi. İlçede kayıtlı 17 bin öğrencinin 9 bin 800’ü lisanslı spor yapıyor. Yine nüfusu 84 bin olan ilçede 20 bin insan düzenli spor yapıyor. Sporcular Gürsu’ya yerel, ulusal ve uluslararası yarışmalardan 514 madalya getirdi.

Uyuşturucu madde ve suça karışma oranı % 74 düştü

Özellikle gençlerin ve çocukların spor yapmaların en büyük ödülü ise bugün Türkiye’nin önemli toplumsal sorunlarından biri olan uyuşturucu kullanımı ve çocukların gençlerin suça karışma oranındaki ciddi düşüş. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, resmi kayıtlara göre daha 3 yılda çocuk ve gençler uyuşturucu madde kullanımı ile suça karışma oranının yüzde 74 oranında düştüğünü açıkladı. Başkan Mustafa Işık, heyecan ve mutluluk verici gelişmelerden birisinin ise belediye desteğiyle tedavi edilen gençlerin sporla tanışmasıyla temiz kalma oranın yüzde 100’lere yaklaştığına dikkat çekti.

Spor yapanlar ödüllendirilecek

Doğa ve spor alışkanlıkları kapsamında doğa yürüyüşleri ve bisiklet kullanımı girişimlerinin de karşılık bulmaya başladığını kaydeden Işık, düzenli olarak sabah akşam yürüyen, bisiklete binen vatandaşları teşvik etmek için özel bir çalışma yürüttüklerini de vurguladı. Mustafa Işık, “Akıllı telefonlarla bu süreçleri bizimle paylaşacak olan vatandaşlarımızı günlük hayatlarını kolaylaştıracak onlara avantaj sağlayacak ödüller bekliyor” açıklamasını yaptı.

Spora yatırım sürüyor

Türkiye’nin farklı illerinden doğaseverlerin geldiği Gürsu Adrenalin Parkı’nda Bungalov evlerde konaklama imkânı sunulurken, tesiste; olimpik trap ve okçuluk poligonu, dağcılık parkuru, tırmanma duvarı, ATV safari parkuru, çok amaçlı yapay duvar, kampçılık alanı, gölet sporları alanı, zipline, yamaç paraşütü başlangıç eğitim veriliyor.

Türkiye’nin 5’inci Spor Fabrikası olan Gürsu Spor Fabrikası’nda ise 6 adet standartlara uygun antrenman salonu, çok fonksiyonlu uluslararası standartlara sahip dönüşümlü çok amaçlı salon ve uluslararası standarda sahip tenis kortu bulunuyor. Tesiste basketbol, voleybol, hentbol, futsal, güreş, tekvando, karate, boks, masa tenisi, jimnastik, okçuluk, fitness, judo, duvar tırmanma eğitimi veriliyor. Gürsu Belediyespor ve Doğa Sporları birimde 12 antrenör tarafından spor ve akademi eğitimi veriliyor.