‘Güvenilir Gıda Tüketelim Obeziteyi Önleyelim’ projesi başladı

17 Ekim 2018

BURSA - Güvenilir gıda ve israf konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 2015 yılından bu yana 32 bin öğrenciye ulaşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), şimdi de obeziteye karşı yeni bir çalışma başlattı. ‘Güvenilir Gıda Tüketelim, Obeziteyi Önleyelim’ projesi, Sadettin Türkün Ortaokulu’nda düzenlenen törenle başladı. Projenin açılış törenine BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Sönmez, BTSO Meclis Divanı Üyesi Hakan Batmaz, BTSO Meclis Üyesi ve Gıda Tarım Hayvancılık Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, Bursa Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekci, Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Uzun, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yıldıray İstanbullu, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Lale Yıldız, Sadettin Türkün Ortaokulu Müdürü Asım Altuntaş ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

80 okulda 10 binden fazla öğrenciye eğitim

BTSO öncülüğünde yürütülen “Güvenilir Gıda Tüketelim Obeziteyi Önleyelim” projesine Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi destek veriyor. BESAŞ, BKM, Seyhanlar, Emek ve Köfteci Yusuf’un sponsorluk desteği verdiği proje kapsamında yılsonuna kadar 80 okulda 10 binden fazla öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca düzenlenecek resim yarışmasında da dereceye giren öğrencilere sürpriz hediyeler dağıtılacak.

Obezite ile mücadeleye katkı

Törende konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, obezitenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer aldığını söyledi. Çocukların yüksek kalorili hazır gıda tüketiminin artması ve uzun süre hareketsiz olarak teknolojik cihazlarla vakit geçirmelerinin obeziteye yol açan başlıca sebepler olduğunu kaydeden Onur, obezite ile mücadelede sağlıklı ve nitelikli beslenmenin önemini vurguladı. Güvenilir Gıda Tüketelim Obeziteyi Önleyelim projesi ile obezite konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Onur, “Her şeyden önce ciddi bir sağlık sorunu olan obezite hakkında önemli bir bilgi eksikliği var. Projemizle çocuklarımızı obezite konusunda bilinçlendirmeyi ve sağlıklı bir yaşam sürebilmelerini amaçlıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Dilek Özipek Donduran’ın sunumuyla güvenilir gıda ve obeziteyle mücadele konusunda projenin ilk eğitimi gerçekleştirildi.