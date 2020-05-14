“Güvenli ve sağlıklı şehirler fark yaratacak”

14 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi’nin video konferans yöntemiyle gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Aynı zamanda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Alinur Aktaş, “Yapılan tüm belediye hizmetlerinin sağlık sürecinden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Salgın süreci de gösterdi ki, şehir sağlığı adına belediyelerin yapabileceği çok önemli çalışmalar var. Ben bu süreçten sonra şehirlerde sağlık kavramının çok daha ön planda olacağını düşünüyorum” dedi.

Başkan Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Süreçte ciddi mesafe aldığımızı düşünüyorum. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Herkes etkilendi. Ancak ben avantajlarımızın da olduğunu düşünüyorum. Özellikle turizm konusunda. İspanya, İtalya ve Fransa gibi turizm ülkeleri ciddi etkilendiler bu salgından. Bu süreci doğru bir karneyle geçersek turizm açısından olumlu gelişmeler yaşanacağını düşünüyorum. Bu yeni süreç turizmle ilgili bir takım yenilikleri de beraberinde getirecek. Her şey dahil oteller tarzı turizm önemini yitiriyor. Doğa turizmi, sağlık turizmi gibi yeni turizm anlayışları daha da ön plana çıkacak. Bizim de Bursa olarak bu konuda potansiyelimiz var. El birliği ile bu konuyu halledebiliriz ve turizmden daha fazla pay alabiliriz. Bu Bursa’yı daha sağlıklı büyütecektir.”

TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar, “Artık güvenli şehirler kriterleri değişiyor. Öncelikler de değişiyor. Şu an tamamen hijyen ve sağlık güvenliğini ön planda tutan ve bu anlamda altyapısını büyük oranda tamamlayan şehirler güvenli şehir olacak ve ciddi fark yaratmaya başlayacak. Bazen bu krizleri fırsata çevirmek gerekebilir. Bursa da hijyen ve sağlık güvenliği anlamında örnek olmuş projelerle öne çıkabilir. Bu süreçte Bursa’nın doğa ve hava kalitesi anlamında ciddi kazanımları oldu, bunlar değerlendirilebilir” diye konuştu.