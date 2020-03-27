Hacısalihoğlu: İş dünyası bu dönemi atlatmak için desteklerden yararlanmalı

27 Mart 2020

Osman ŞİŞKO-TRABZON

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle durma noktasına gelen piyasalara destek olmak için devlet kurumları ile kamu ve bazı özel bankaların destek paketleri açıkladıklarını belirterek, “İş dünyası bu dönemi atlatmak için mutlaka destek paketlerinden yararlanmalıdır” dedi.

Üyelerimizden gelen talep ve önerileri bakanlıklara iletiyoruz

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle iş dünyasına yönelik alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla üyelerden gelen talep ve önerilerin TOBB kanalıyla ilgili bakanlıklara iletildiğini ve iletilmeye devam ettiğini belirterek, “Değişik sektörlerden gelen sorunlar derlenerek ilgili bakanlıklara iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) gönderiliyor” dedi.

Kısa çalışma ödeneği başvuruları 23 Mart’ta başladı

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle işletmelerin istihdamlarını korumalarına yönelik en önemli desteğin Kısa Çalışma Ödeneği olduğunu vurgulayarak, “Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen tüm işletme ve girişimcilere çalışanlarını korumaları, istihdamlarını düşürmemeleri için Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma çağrısı yapıyoruz. 23 Mart’ta başlayan başvurularla ilgili detaylar İŞKUR’un internet sitesinden bulunabilir. Ayrıca TTSO’nun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili formların nasıl doldurulacağına ilişkin ayrıntılı videolar yayınladık” dedi.

Kapasite raporlarının süreleri uzatıldı

Başkan Hacısalihoğlu, üyelerden gelen talepler doğrultusunda geçerlilik süresi Mart ve Nisan aylarında sona erecek olan kapasite raporlarının geçerlilik sürelerinin de 1 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldığını ifade etti.

Bankaların destek paketleri açıklandı

Hacısalihoğlu, kamu bankaları, kamu sermayeli katılım bankaları ve bazı özel bankaların, firma ve bireysel müşterilerinin koronavirüs salgınını en az hasarla atlatabilmesi için destek paketlerini devreye aldıklarını vurguladı. Hacısalihoğlu, alınan tedbirler kapsamında 31 Mart’ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve ana para ödemelerinin öteleneceğini, kredilerin ödemesiz dönem ve ek süre tanınarak uygun vadede yeniden yapılandırılacağını, firmalara üç allık personel maaş gideri kadar ek limit tanınacağını söyledi. Başkan Hacısalihoğlu, ayrıca kurumsal ödene kartları ile bireysel kartlar ve kredili müşterilerin nakit kullanım limitlerinin artırılması, kredi kartı ödemelerinin üç aya kadar ötelenmesi, EFT ve havale işlemlerinden 30 Nisan’a kadar ücret alınmaması gibi kolaylıklar tanınacağını da ifade etti. Başkan Hacısalihoğlu, tüm işletme ve bireysel müşterilerin, kendi bankalarıyla irtibata geçerek destek paketleriyle ilgili ayrıntılı bilgi almasının yararlı olacağını da vurguladı.

İş dünyası adına teşekkür etti

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, üyelerden gelen talepleri hızla bir şekilde derleyerek bakanlıklara ileten TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, en çok gelen taleplerden biri olan kredi ertelemesi konusunun ivedilikle sonuçlandırılmasını sağlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, gereken adımları atan Bankalar Birliği’ne ve destek paketlerini açıklayan kamu ve özel bankalara Trabzon iş dünyasın adına teşekkür etti. Başkan Hacısalihoğlu, piyasaların rahatlatılması adına önlem paketlerini peş peşe uygulamaya koyan bakanlık ve kamu kuruluşlarına da minnettar olduklarını söyledi.