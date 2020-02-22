Hakan Tütüncü: Gelecek kuşaklar villa yıkıp portakal dikecek

22 Şubat 2020

Fikri CİNOKUR - ANTALYA



Antalya’nın verimli tarım toprakları bulunan Kepez İlçe Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Tarım topraklarını korumak o şehrin belediye başkanlarının görevidir” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bugüne kadarki çalışmaları ile geleceğe yönelik projelerini DÜNYA Gazetesi’ne anlattı. Tarımın para kazanılamayan bir sektör olduğu algısını yıkmak istediklerini vurgulayan Tütüncü, kadın kooperatiflerini turizm sektörüyle bütünleştirmek için çalışmalar yaptıklarını anlattı.



Üreticiyi 25 bin kişiyle buluşturan pazar



Kepez Kent Ormanı’nda 600’e yakın kadın üreticinin yer aldığı Antalya Köy Pazarı’nı oluşturduklarını belirten Tütüncü, “Antalya’nın en yakınından en uzağına tüm ilçelerindeki kadın üreticilerimiz doğal ürünlerini getirip burada satıyor. Her hafta sonu doğanın içindeki bu yeri 25 bin kişi ziyaret ediyor. Park alanına gelen ziyaretçilerimizle köylü kadınlarımızı buluşturuyoruz.”



Belediye satın almacılarının rolü



İlçeye bağlı köylerde tarımsal üretimi arttırma ve kadın kooperatiflerini geliştirme projesi hazırladıklarını anlatan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü şöyle konuştu:

“Belediye ve iştirakleri her yıl yaklaşık 2 milyon öğün yemek hazırlıyor. Bunun salçasını, tereyağını, tarhanasını, bulgurunu kadınlarımız üretirse, yerel üreticileri ihya ettirebiliriz. Kadın Pazarını akşamları belediye çalışanları alım yaparak kapatsın kadınlarımız ellerinde ürün kalmadan evlerine gitsin diyoruz.”



Gelecek nesil villa yıkıp portakal dikecek



Son yıllarda portakal bahçeleri sökülerek yerlerine milyon dolarlık villalar yapıldığına dikkat çeken Tütüncü, “'Böyle giderse milyon dolarlık villalar da bir gün bitecek. Gün gelecek portakal bahçelerini arayacağız. Bizden sonrası kuşaklar ise villaları yıkıp bahçe kuracak. Tarımsal bilinci geliştirmek için belediyeler olarak bu konulara öncelik vermeliyiz. Bu kadar bereketli bir yeri beton yığını haline getirmenin kime yararı var” diye konuştu.



Tarım alanlarını imara açmadık



Belediye Başkanı olduktan sonra hiçbir tarım alanını imara açmadığını ifade eden Tütüncü, şunları kaydetti:

“Gelecek kuşaklarımız için tarım topraklarımızı korumalıyız. Tarım sektörü önümüzdeki süreçte daha iyi konuma gelecek. Yerel yöneticiler yerel kanaat önderleridir. Bu nedenle tarıma daha fazla önem verilmesini sağlamalıyız.”



“Yemek şirketleri kadınlardan ürün almalı”



Kepez ilçesinin gelecek vizyonunda tarım projelerinin de önemli bir yeri bulunduğuna işaret eden Tütüncü, şöyle devam etti.

“Et ve süt hayvancılığı yapılan sekiz köyümüz var. Belediye en büyük satın almacı olmalı. Bunu da kampanyaya dönüştürmek istiyoruz. Antalya’da günlük 250-300 kişi arasında yemek üreten fabrikalar var. Bu yemek firmalarının alımlarını kadın ve üretici kooperatiflerinden almalarını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Bu şehrin topraklarını korumak belediye başkanlarının tarihi sorumluluğu ve gelecek vizyonun bir parçasıdır. Belediye başkanları şehre ihanet edecek kararlar almamalı.”