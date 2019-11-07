“Hal dışında kontrolsüz satış yapanlar engellenmeli”

07 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - BTB Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aslım ile BTB Meclis Üyesi Feridun Özyüksel ve Mustafa Aksu, kontrol dışı satışa dikkat çekti.

BTB Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, “En son yaşanan ıspanak olayında konunun acı tecrübesini yaşadık. Böyle acı olayların yaşanmaması için özellikle yaş sebze meyvelerin Hal Kayıt Sistemi (HKS)’ne dahil olup satışa sunulması, böylece ürün hangi satıcıdan geçmiş hangi üreticinin hangi tarlasında üretilmiş, hatta çiftçi hangi zirai ilacı kullanmış görülüp denetlenebilir. Böylece vergilendirilmiş ürüne ilişkin tüm bilgi halkımıza ulaşmış olacaktır” dedi.

Yaş meyve ve sebzelerin pazarlamasında en büyük rolü toptancı halleri ve bu hallerde görev alan tüccarların üstlendiğini vurgulayan Aslım, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hikmet Şahin Yaş Sebze Meyve Hali’nin Türkiye’de örnek olduğuna vurgu yaptı. İsmail Aslım, “İlimizde tüketilen başta soğan patates gibi depolanabilir ürünler ile taze sebze meyvelerin yoğun ticareti halimizde gerçekleştirilmektedir. Ancak hal dışında kontrolsüz, rekabeti etkileyen, toptan satış yapan firmalar bulunuyor ve bu firmaların artarak devam etmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Toptancı hallerinde işlem gören sebze ve meyve ticareti, iç piyasaya sürülen sebze ve meyvenin yalnızca yüzde 30’unu oluşturuyor yüzde 70’i de maalesef ki kontrol dışı olarak piyasaya sürülüyor. Biz de Bursa Ticaret Borsası 3. Meslek Komitesi olarak, Borsamız aracılığıyla gündeme getirdiğimiz bu konu üzerine ilgili kurumlarımıza sorunlarımızı ve taleplerimizi ilettik” diye konuştu.

“Kontrol dışı ticaret maalesef hala devam ediyor”

İsmail Aslım “Konuyla ilgili daha önce yaptığımız bilgilendirme sonucunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hemen harekete geçti ancak, merdiven altı diye tabir edebileceğimiz kontrol dışı ticaret maalesef hala devam ediyor. Bu durum ne kadar çok olursa ekonomik kayıp ve haksız rekabette o kadar fazla artıyor. Bursa’da kayıt dışı yapılan her ticaretten kendimizi sorumlu tutuyoruz. Toplum sağlığı ve ülkemizin ekonomik kayıplarını önlemek adına, bu konuda tüm paydaşlarımızla iş birliğimizi sürdürmeye biz devam ederken, vatandaşlarımızı da pazar alışverişlerinde satın aldıkları tüm ürünlerin yaş sebze meyve halinden geçip geçmediğini kontrol etmeye davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.