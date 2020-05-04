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Halk Et Alanya Mağazası açılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekonomik krizde vatandaşın daha ucuz et teminini sağlamak amacıyla Alanya'da ''Halk Et'' Satış Mağazası açacak.

Halk Et Alanya Mağazası açılacak
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, halkı ucuz, kaliteli ve sağlıklı etle buluşturduğu Halk Et Mağazalarının üçüncüsünü Alanya’da 6 Mayıs Çarşamba günü hizmete gireceğini bildirdi.

Başkan Böcek, yerelden ve kırsaldan kalkınma hedefiyle yola çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin halkı ucuz ve sağlıklı etle buluşturmak için hayata geçirdiği Halk Et Projesinin Antalya ilçelerinde yaygınlaştıracaklarını belirtti. Böcek, ''Halk Et Satış Mağazasında güvenilir, kaliteli, sağlıklı et ürünlerine uygun fiyatla ulaşılabilecek'' dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, daha önce Kepez ve Manavgat ilçelerinde  Halk Et Mağazaları açmıştı.  

Antalya

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