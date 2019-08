Hamak Festivali yarın başlıyor

02 Ağustos 2019

BURSA (DÜNYA) İki gün boyunca şehrin stresinden uzaklaşıp, doğada güç toplamayı vaat eden festival, Balat Atatürk Ormanı’nda gerçekleştirilecek. Bülent Ortaçgil ve Can Gox’un sahne alacağı festivalde katılımcıları dolu dolu bir program bekliyor. Bu yıl “Tembellik hakkınızı kullanın” sloganıyla yola çıkan festival, herkesi keyfince dinlenmeye ve eğlenceye davet ediyor. Ormanın her köşesinde farklı etkinliklerin yapılacağı Hamak Festivali; atölyeler, oyunlar, söyleşiler, turnuvalar ve müzik dinletileri ile hareketlenecek. Dolu dolu içeriğe sahip festivalde, katılımcılar 3 Ağustos’ta Bülent Ortaçgil ve 4 Ağustos’ta ise Can Gox ile müziğe doyacak.

Katılımcılar hamak ya da çadırda konaklayabilecek olup, festivale gelmek isteyenler, Emek İstasyonu’ndan kalkacak ring minibüs seferlerini de kullanabilecekler. Festivalin ücretleri ise günlük 30 TL, kombine (2 gün) 50 TL olarak belirlendi.