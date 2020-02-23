Harmancık’ta ayva fidanı dağıtıldı

23 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Kırsal alanda üretimin geliştirilmesi, artırılması ve sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi ile ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve HAGEL işbirliğinde imzalanan protokol ile Harmancık ilçesinde ‘Ayva Üretimini Geliştirme Projesi’ kapsamında 23 çiftçiye ayva fidanları dağıtıldı. Harmancık Belediye Bahçesi’nde gerçekleşen Ayva Fidanı Dağıtım törenine; Harmancık İlçe Kaymakamı Yasin Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Harmancık İlçe Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül katıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, “İlk etapta 100 dekar alanda 4 bin adet fidan esasına göre hazırlanmış olmasına rağmen, üreticilerimizden gelen yoğun başvuru dilekçeleri neticesinde 150 dekar alan, 6 bin adet fidan olarak güncellenmiştir. 90 bin lira bütçeli projenin finansmanının yüzde 70’i Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan HAGEL (Hayvancılığı Geliştirme Birliği), yüzde 30’u ise üreticilerimiz tarafından karşılanmıştır. Proje 3 ile 20 dekar arasındaki alanlarda, 9 mahallede, 23 üretici ile uygulanacak olup, projenin uygulama süresi bir yıldır” dedi. Proje kapsamında 5 bin 200 adet eşme ayvası, 800 adet ise ekmek ayvası çeşidi fidanlarının dağıtılacağını belirten Aygül, ayva meyvesini Harmancık’ta marka değer ve ürün haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.