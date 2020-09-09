Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları UNESCO yolunda

09 Eylül 2020

Amasya'da UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Amasya Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları'nın daimi listeye alınabilmesi için Amasya Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliği protokolü imzaladı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Bimerhane'de düzenlenen protokol töreninde, Pontus Krallığı dönemine ait olan ve UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları'nın kalıcı listeye girmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Harşena Dağı ve kaya mezarlarının yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini aktaran Masatlı, Amasya'nın binlerce yıllık tarihe sahip, tarihin hemen hemen her döneminden birtakım eserler barındıran bir kültür şehri olduğunu belirtti.

Amasya'nın medeniyet ve kültür şehri olarak geçmişine, tarihine, kültürüne sahip çıktıklarına işaret eden Masatlı, şunları söyledi:"Kültür turizminde marka haline gelen Amasya, Harşena Dağı, Pontus Kral Kaya Mezarları, yanında Yalıboyu evleri, dünyaca ünlü coğrafyacı Strabon, dünyaca ünlü tıp alimi Sabuncuzade Şerefeddin Efendi, camileri, medreseleri, türbeleri, 12 şehzadesi ve 7 padişahı ile pek çok muhterem zatları, Ferhat ve Şirin gibi pek çok tarihi ve kültürel değerleri barındırmaktadır. Tarihi eserleri ve kültürel zenginlikleriyle Orta Karadeniz'in parlayan yıldız, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle 8 bin 500 yıllık tarihiyle 14 medeniyetin tamamına ev sahipliği yapmış, tarih, kültür, sanatın buluştuğu Amasya, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ziyaretçilerini adeta çağlar arası yolculuğa çıkarmaktadır."

Harşena Dağı ve kaya mezarlarının UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girmesi için önemli çalışmalar yapılacağına değinen Masatlı, "Başlangıçtan daha fazla bir gayret ve çaba gerektiren bir sürecin içindeyiz. Burada bütün şehre görev ve sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğu herkesin paylaşması, omuzlaması gerekiyor ki, Amasya'mız bunun üstesinden gelebilsin. Bizler değerlerimize sahip çıkarak yaşayan hazinelerimizi koruyarak, kadim geçmişimiz ve kültürümüzde çok önemli yer tutan kıymetli eserlerin geleceğe aktarılmasında önemli bir görevi yerine getirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girebilmenin zor bir süreç olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"Kültürel ve doğal mirasımızın her biri, yeri doldurulamaz hayat ve ilham kaynaklarıdır. Günümüzde hemen hemen her ülke, mevcut değerlerini korumak ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için çaba sarf etmektedir. Bu ülkeler için hem bir itibar konusu hem de bir zenginlik kaynağıdır. Çünkü sürdürülebilir koruma bir yandan büyük masraflar gerektirirken, öte yandan küresel turizm pastasından alınacak payı artırmaktadır. İlimiz de bu konuda hak ettiği noktaya ulaşmak istemektedir. Daimi listede Amasya’mızın da yer alması kent turizmini doğrudan etkileyecektir. Yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlanacak, turizmin ilimiz ekonomisi içindeki payı artacak ve bu alanda önemli bir ivme yakalanacaktır."

Konuşmanın ardından Vali Masatlı, Belediye Başkanı Sarı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı protokolü imzaladı.

Kaynak: AA