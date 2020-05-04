Hasanağa enginarı coğrafi işaret tescili aldı

04 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin kentin marka değerlerinden biri olan Hasanağa enginarı için 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuru sonuçlandı ve Hasanağa enginarı coğrafi işaret tesciline değer görüldü. Nilüfer’in Hasanağa Mahallesi’nde yetiştirilen Hasanağa enginarı, Türkiye’de yetişen enginarlar arasında, kelle büyüklüğü, içerdiği vitamin, mineraller ve lezzeti bakımından en kalitelisi olarak gösteriliyor. Yıllardır kendi yerel ismiyle anılan ve ünü Türkiye’ye yayılan Hasanağa enginarı, Nilüfer’in Hasanağa Mahallesi’ne özgü iklim, toprak, su gibi unsurların yanında geleneksel tarım yöntemi ile üretiliyor. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Hasanağa enginarına coğrafi işaret vermesinin sevindirici olduğunu söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yıllardır Nilüfer’e özgü tarımsal ürünleri tüm Türkiye’ye tanıtmak için çeşitli organizasyonlar yaptıklarını ve bu çabaların sonucunda Hasanağa enginarının tescillenmesinden mutluluk duyduğunu vurguladı.

2020 ‘Tarım Yılı’ ilan edildi

Nilüfer Belediyesi olarak Hasanağa enginarının tanıtımını yapmak ve üreticiyi daha fazla üretime teşvik etmek için her yıl Enginar Festivali düzenlediklerini hatırlatan Başkan Erdem, “Yıllarca yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçimiz toprağa küstü ve her geçen yıl biraz daha tarımsal üretimden uzaklaşmaya başladı. Sonuçta gıda fiyatları yükselirken, sağlıklı gıdaya ulaşmak da zorlaştı. Bizim tarımsal üretime yönelmekten başka çaremiz yok. O nedenle bu yılı tarım yılı ilan ettik ve çiftçiyi yeniden toprakla barıştırmak için çaba sarfediyoruz. Bölgemize özgü tarımsal ürünleri tanıtıp talebi artırarak çiftçiyi desteklemek için çabalıyoruz. Bu çabamız Hasanağa enginarı konusunda hedefe ulaştı. Hasanağa Mahallemizde yıllardır geleneksel üretimi yapılan enginarımız coğrafi işaret belgesini alarak marka değerini artırmış ve kalitesini ispatlamış oldu” dedi.

Bölge ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlayacak

Türkiye’de ilk kez Urla sakız enginarının ardından ikinci olarak da Hasanağa enginarının coğrafi işarete değer görüldüğüne dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, “Hasanağalı üreticilerimizin ürettiği enginarlar gururumuz oldu. Hasanağa enginarı bundan sonra üreticilerimize daha fazla katma değer sağlayarak bölge ekonomisinin kalkınmasına büyük katkıda bulunacaktır. Bundan sonra bölgemizdeki diğer ürünler için de tescil alma yönünde çalışmalar yürüteceğiz” değerlendirmesini yaptı.