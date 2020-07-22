Hasanağa OSB, yabancı firmaların yatırım radarında

22 Temmuz 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun, bölgede Karsan ve Tragger gibi elektrikli araç üretiminde adını duyurmuş firmaların yanı sıra yeni nesil araçlar üzerine geliştirmeler yapan Cansan, Aptiv, Freudenberg gibi firmaların öne çıktığını vurguladı. Korun, bölgedeki firmaların Endüstri 4.0 altyapısına hızla adapte olan bir yapıya sahip olduğuna işaret ederek, “Bursa Türkiye’nin bir şansı. Yerli otomobilin de burada üretilecek olması Bursa’nın şansı. Biri bizim bölgemizde olmak üzere ilde 4 ana sanayi olacak. Bursa Türkiye’de endüstri 4.0’ı çok hızlı yakalayabilen bir şehir. Çünkü otomotiv sektörü bu konuda çok daha disiplinli ve öncü. Bölgemizde de yeni üretim modellerine öncülük eden firmalar yer alıyor. Bu kapsamda özellikle Almanya, İtalya gibi ülkelerin otomotiv üreticilerinden yatırım talepleri alıyoruz” dedi. Korun, sorunlarını çözmüş bir OSB olarak öne çıkan HOSAB’da çevreyi kirletici yatırımlara izin vermediklerinin altını çizdi. 2003 yılında kurulan bölgenin 12 bin 600 kişi istihdam ettiğini belirten Ömer Faruk Korun, 156 sanayi parselinde 118 faal firma bulunduğunu kaydetti. Korun, doluluk oranı yüzde 88,5 olan bölgenin ihracatının ise geçen yıl 800 milyon dolara ulaştığını söyledi. Ömer Faruk Korun, bölgede otomotiv endüstrisinin yanı sıra makine – metal, tekstil ve gıda firmalarının yer aldığını ifade etti.

Akçalar’da altyapı yatırımına başlandı

Geçen yıl HOSAB bünyesine katılan Akçalar Gelişim Bölgesi’nde altyapı yatırımlarına başlandığını duyuran Korun, ilk etapta 3 milyon liralık yatırım yapılacağını, ilerleyen dönemde yatırımların etap etap süreceğini dile getirdi. Ömer Faruk Korun, tüm yatırımlar tamamladıktan sonra Akçalar Gelişim Bölgesi olarak adlandırılan bölgenin de Hasanağa OSB olarak tek isimle anılacağını aktardı. Gelinen noktada HOSAB’ın tüm üst ve alt yapı yatırımlarını tamamlamış bir bölge olarak öne çıktığını vurgulayan Korun, “Elektrik dağıtım şebekemizi yer altına aldık. Proses ve kullanma suyu sorunlarını çözdük. Ayrıca Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 2.Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokolle, tahsis ettiğimiz 17 dönüm alanda Hasanağa Trafo Merkezi’ni kurarak sanayiciye temiz, kesintisiz enerji vermeye başladık. Doğalgaz alt yapımız ile her firmaya doğalgaz ulaştırıyoruz. Gelinen noktada pandemi öncesi üretim seviyesine yaklaştık diyebiliriz. Ertelenen talebin karşılanması için üretimin devam etmesi gerekiyor” diye konuştu.

20 bin metrekarelik alanda mesleki eğitim kampusu planlanıyor

Bölgede okul alanı olarak ayırdıkları 5 bin metrekarelik alanı hemen yanındaki Orman Genel Müdürlüğü’ne ait alanı da ekleyerek 20 bin metrekareye çıkarmak istediklerini anlatan Ömer Faruk Korun, burada mesleki eğitim verilecek bir kampus inşa etmek istediklerini aktardı. Sadece HOSAB’ın değil Türkiye’deki tüm firmaların kalifiye çalışana ihtiyaç duyduğunun altını çizen Korun, içinde atölyelerin, spor ve sosyal donatı alanlarının, kütüphane ve yatakhanelerin bulunacağı bir kampus planlandığını söyledi. Ömer Faruk Korun, “Milli Eğitim Bakanlığı’yla görüşmelerimiz sürüyor. Hazır bir projemiz var. Bütçelemesiyle ilgili çalışmalar sürüyor” açıklamasını yaptı. Akçalar Sanayi Bölgesi’nin ıslah OSB ve OSB olma sürecinde destek olduklarını hatırlatan Ömer Faruk Korun, şimdi de komşu bölgeleri olan Kayapa OSB’ye danışmanlık hizmeti verdiklerini anlattı.