‘Hassa Tüneli, Hatay’ı Singapur ve Rotterdam örneğine taşır’

10 Ekim 2017

ERAY ŞEN

HATAY - Amanos Dağları’nın altından geçecek 30 kilometrelik tünel, İskenderun Limanı’nı Hassa’da ilan edilen 13 bin dönüm organize sanayi bölgesine (OSB) bağlayacak. OSB alanının hemen yanındaki 60 bin dönümlük arazide kurulacak entegre tesisler ile de Singapur’daki Jurong adası ve Hollanda’daki Port of Rotterdam Sanayi Bölgesi benzeri bir sistemin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

DÜNYA’ya konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun Limanı’nın Hassa’ya uzaklığının, Amanos Dağları’nın altından 30 kilometre olduğunu belirterek, “Buradan bir yol açarsak arkasında 60 bin dönümlük arazi var. Burada 13 bin dönümlük OSB yapılacak. Amacımız bundan sonraki bölümde Türkiye’nin lehine büyük bir sanayi merkezi kurulması” dedi. Denize yakın olan bölgede birbirine entegre tesislerin kurulmasını çok önemli gördüklerini vurgulayan Başkan Savaş, “Singapur’daki Jurong adası gibi Hollanda’daki Port of Rotterdam Sanayi Bölgesindeki başarının altındaki sistemleri buraya getirmek istiyoruz. Amacımız bu 60 bin dönümlük arazinin tamamını efektif kullanmak. Hem sanayi hem OSB, hem depo yerleri, ama birbirine entegre tesisler yapmak. Birinin ürettiğini diğeri de kullanacak şekilde bir sistem oluşturmak” diye konuştu.

EXPO için Tayvan’da imzalar atıldı

Amanoslar’ın altında kurulacak 30 kilometrelik ulaşım hattının demiryolunu da içerdiğini ifade eden Başkan Savaş, böylece sadece Hatay’ın değil Güneydoğu ve Doğu’dan denize açılacak bir merkez oluşturmanın mümkün olduğunu ifade etti. Savaş “Türkiye’de böyle 63 bin dönümlük denize yakın bir yer yok. Devletin elinde de tek parça başka bir arazi yok. Bunu Sanayi Bakanımızla paylaşacağım” ifadesini kullandı. EXPO 2021 Fuarı’nın Hatay’da yapılması için eylül sonunda Tayvan’da imzaların atıldığını, organizasyon için iki yer belirlendiğini anlatan Başkan Savaş “Antakya, Defne sınırlarının hemen üzerinde Doğanköy ve Kisecik arasında 200 dönümlük bir arazimiz var. Birinci yer orası olsun dediler, ikinci yer de İskenderun, Arsuz, Belen’in ortasında kalan Karaağaç mevkiinde 170 dönümlük bir yer” diye konuştu. EXPO’ya hazırlık çalışmalarını ‘ev ödevi’ olarak yorumlayan Savaş, şöyle devam etti: “Hatay gelinlik kız gibi vitrine çıkacak. Altyapısı iyi olmalı. Asi’nin güzelleşmesi lazım, tarihi dokunun restorasyonu, ulaşımı düzeltmek lazım, iki yıldır ona çalışıyoruz. EXPO botanik alanda olduğu için Hatay’da organik tarımı, aromatik bitkilerin üretimini, pazarlamasını, markalaşma sürecini yapmamız şart. Kentimiz, Asya ve Avrupa’daki en önemli bitki örtüsüne sahip. Aynı zamanda çiçek konusunda da dünyanın ender yerlerinden bir tanesi. 2 bin 500’e yakın çiçek çeşidimiz var, 250’si endemik. Bu çok büyük bir rakam. Biz bunu dünya ile paylaşmak istiyoruz. İşte o yüzden Medeniyetler Bahçesi adı altında EXPO 2021’i de yapacağız.”

5’inci teşvik bölgesi istiyoruz

Savaş, Hatay’ın teşvik uygulamalarındaki yerinin 5’inci bölge olması gerektiğini belirterek bu talebin gerekçesini şöyle açıkladı: “2012’nin Haziran ayında biz 5 değil, 4’ü hak ediyorduk, doğrudur ama 6 yıldır yanı başımızda Suriye yangını var. İhracat, ithalat durma noktasında, ticaret bitmiş, sanayi yatırımları gelmiyor, turizm bitmiş. Böyle bir şehre de devletimizin sıcak elinin uzatılması lazım. Son bir yılda 7 tane tesisimiz Osmaniye’ye kaçtı. Bunların içinde demir-çelik de var ve 5 bin işçi orada istihdam ediliyor. Şu anda 5’inci bölgenin de altında bir gelire sahibiz. Kişi başına 6 bin 122 dolar gelirimiz var. Beş yılda 7 bin 637 dolardan aşağı 1515 dolar düşmüşüz. 5’inci bölgenin bile ortalamasından yüzde 10 aşağıdayız. Bizim bulunduğumuz 4’üncü bölgenin ortalaması 8 bin 409 dolar.”

Sabancı ve Ortaylı’nın içinde olduğu proje; Mozaik Yolu

Başkan Savaş, turizm konusunda da çıkış yapmak istediklerini, bu alanda Mozaik Yolu projesi üzerinde çalıştıklarını açıklayarak “Başkanlığını Demet Sabancı’nın yaptığı One Derneği ile birlikte Hatay, Urfa, Kahramanmaraş, Gaziantep Mozaik Yolu projemiz var. İlber Ortaylı da danışman orada. Biz belediye başkanlarıyla işin ortağıyız. Yaklaşık 2 yıldır her tarafta, İsviçre’de, diğer Avrupa ülkelerinde mozaiklerimizi tanıtıyoruz. Bu dört şehrin eş zamanlı bir şekilde, turizme mozaik alanda açılması ve mozaiklerimizin dünya ile paylaşılması, gelen turistlerin bu 4 bölgeyi de gezmesi için yapılan bir planlama” dedi.

İlk 10’a giren ilçesi de var, son 10’a da

Türkiye’de altyapıya en fazla hizmet yapan belediyelerden biri olduklarını belirten Savaş “500 milyon liraya yakın para harcadık. Hatay kırsal kesimi, Türkiye’ye göre yüzde 50 daha fazla olan bir şehir. Türkiye’deki kırsal kesim yüzde 24.5, Hatay’da 50.5. Kırsalın çoğalması yatırım ihtiyacının artması, daha fazla altyapı, yol, sosyal alan, park demek” diye konuştu. Savaş, Dörtyol ve İskenderun ilçelerini Hatay’ın ‘lokomotifi’ olarak tanımlayarak şunları söyledi: “İşin yükü onlarda. Bizim gelirimizin yüzde 81’i İskenderun ve Dörtyol’dan geliyor. Geriye kalan 13 ilçe ağırlıklı olarak hizmet sektörü. Böyle olunca, diğer ilçeler Hakkari gibi oluyor. İskenderun’u katarsan, ilk 10’a giren ilçemiz var, Yayladığı, Altınözü, Hassa’yı katarsan son 10’a giren ilçelerimiz var.”

Savaş bitene kadar ayakta kalmalıyız

“Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak amacım savaş bitene kadar ayakta kalmak, yatırım yapabilir seviyede kalmak” diyen Savaş, şöyle devam etti: “Ama savaş bittikten sonra da Ortadoğu’da altyapıda, üstyapıda, ticarette egemen kalmak. Siz bu aşamada tükenirseniz, yatırım yapamazsanız, dünyaya entegre yatırım yapamazsanız. Sıkıntıyı en çok çeken şehirler biz olalım, Gaziantep, Maraş, Kilis, Osmaniye olsun, yarın Ortadoğu’daki kaos bittikten sonra, oradaki kazanımlardan faydalanmalıyız. Suriyelilere biz bakıyoruz, savaşın gölgesine biz maruz kaldık. Ticarette, yatırımlarda yara almışız, turizmde sekteye uğramışız. Devletimizin bu kentlerin ayakta kalmasını sağlaması lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin devleti.”

Tünelin maliyeti 1.5 milyar lira

- Yaklaşık 1.5 milyar liraya mal olacak Hassa Tüneli’nin uygulama projeleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından bitirildi. Tünel, İskenderun Körfezi’ndeki İskenderun Limanı, Gübretaş Limanı ve İsdemir Limanı’nı Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kahramanmaraş sanayisinin ürünlerini dünya pazarlarına 80 kilometre yaklaştırarak rekabet gücünü artıracak. Kuzey Irak ve İran’a ticaret yapan şirketler hem ara malı ithalatını hem de son mamul ithalatını İskenderun ya da Mersin Limanı’ndan karşılamaya çalışıyor.

- Singapur’daki Jurong Adası ve Hollanda’daki Port of Rotterdam Sanayi Bölgesi’nin başarılarının altında; ulaşım akslarına yakınlığı kadar devasa kamu mülklerinin sanayicilere entegrasyon sağlayacak şekilde organize edilerek tahsisi ve aktif yönetimi yer alıyor. Hassa’nın da Hatay’a bu özellikleri kazandırması bekleniyor.

- Türkiye’de limana ve demiryoluna yakın 60 milyon metrekare tarım dışı hazine arazisi sadece Hassa’da var.

300 milyon lira yatırım kazandırılacak

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Dünya Adana Temsilcisi Recep Şenyurt’a yeni projelerini anlattı. Başkan Savaş, Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) tarafından düzenlenen botanik EXPO’yı kente kazandırdıklarını anımsatarak, “Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaklaşık 150 yıldır düzenlenen EXPO, FIFA Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunlarından sonra ekonomik ve kültürel etki yaratan üçüncü en büyük organizasyon. ‘Medeniyetler Bahçesi’ temasıyla Hatay’da yapılacak EXPO 2021 ile Hatay’a 300 milyon lira yatırım kazandırılmış olacak. Kenti en az 2.5 milyon kişi gezecek” dedi.