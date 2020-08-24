Hatay, Yayladağı Sınır Kapısı’nın açılmasını istiyor

24 Ağustos 2020

ERAY ŞEN-HATAY

Yaklaşık 10 yıldır Suriye savaşı nedeniyle kapalı olan Yayladağı Sınır Kapısı’nın, bölgede yaşanan son gelişmelerden sonra artık açılması isteniyor. Hatay’ın yerel yönetimi ile sanayi ve ticaret alanındaki başlıca kurumlarının yöneticileri, Lübnan’da yaşanan patlamanın ardından İskenderun Limanı’nın bölge ticaretine destek olmak amacıyla kullanılabileceği yolunda atılan adımlara Yayladağı Sınır Kapısı’nın da dahil edilmesi gerektiğini dile getirdiler.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Antakya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahsin Kabaali ile Akdeniz Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdet Sin, DÜNYA’nın konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

“Stratejik bir sebep mi var bilmiyorum”

Lütfü Savaş, Yayladağı Sınır Kapısı’nın açılması yönünde şehirde bir talep olduğunu belirterek “Sınır kapısı niye açılmıyor, yol güvenliğinde sıkıntı mı var, başka bir stratejik sebep mi var, bilmiyorum. Ama biz eskiden 14 ülkeye ya Yayladağı Sınır Kapısı ya da Reyhanlı Sınır Kapısı’ndan geçen TIR’lar ile ihracat yapıyorduk. Şu anda onlar hemen hemen yok gibi” dedi. Savaş, Hatay’dan yeterince ihracat yapılamadığını vurgulayarak, “Keşke kapılardan bir tanesi sağlıklı açılsa” dedi. Şimdi İdlip tarafında bazı karışıklıklar var. Ama mesela Lazkiye tarafında karışıklık bitmiş ise Yayladağı Sınır Kapısı’nın açılmasında bence sakınca yok. Açılırsa ticari açıdan iyi olur” ifadesini kullandı.

“Kapının açılması bölgeye huzur getirir”

Tahsin Kabaali, Beyrut’taki patlamadan sonra limanın kullanılamaz hale geldiğini hatırlatarak “Türkiye Mersin ve İskenderun limanlarını, Beyrut Limanı yapılana kadar kullandırılmasını, yüklerin daha küçük gemilerle götürülüp orada vinçler yardımıyla indirilmesini teklif etti. Biz bir adım ötesini öneriyoruz, Ortadoğu barışına da Suriye barışına da katkı sağlaması için, İskenderun Limanı kullanılsın, buradan karayolu ile Yayladağı Sınır Kapısı’ndan, Suriye rejiminin olduğu alandan Lübnan’a ürünler gitsin, hem şehir ekonomisi, hem de Ortadoğu ekonomisi tekrar hareketlenir” diye konuştu. Hatay ile Lübnan arasında 200 kilometreden az mesafe olduğuna dikkat çeken Kabaali “Bu kapının açılması bölgeye huzur getirir, ticaret getirir, hareket getirir” diye konuştu. Ortadoğu’nun 10 yıl önceki Ortadoğu olmadığını, artık dengelerin değiştiğini ifade eden Kabaali “Bugün Suriye’ye giden bir ürün çok rahat bir şekilde, Ürdün’e, Arabistan’a gidebilir dememiz için burada barışın tekrar tesis edilmesi, yolların tekrar güvenli hale getirilmesi gerekiyor. Bu süreci Yayladağı ile başlatabiliriz” dedi.

“Bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum”

Türkiye’deki yaş sebze meyve ihracatının yüzde 80’ini gerçekleştiren Akdeniz Yaş Sebze Meyve İhracatçılar Birliği’nin Başkanı Necdet Sin, Yayladağı Sınır Kapısı’nın açılmasının bölge ticaretini olumlu etkileyeceğinin ‘çok net’ olduğunu söyledi. Sin “Doğma büyüme buralıyım. Suriye olayları başlayana kadar, Suriye kapısının bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum” ifadesini kullandı. Necdet Sin, konunun ilk defa dile getirilmediğini, daha önce de benzer yönde talepler olduğunu hatırlatarak “Umarım bu kez sonuç alınır. Hatay’ın ve ülkenin ekonomisi için de daha iyi olur. Limana gelen ürünler buradan karayolu ile ulaşabilir” dedi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin de Hatay’ın, 2 milyar doların üzerinde ihracat yapan 12 il arasında bulunduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Ortadoğu ülkelerine savaş öncesi karayolu vasıtasıyla yapılan ihracat, savaş sonrasında daha yüksek maliyetli olan deniz yolu ile gerçekleştirilmektedir. Buna rağmen Ortadoğu Hatay’ın en çok ihracat gerçekleştirdiği bölge” bilgisini verdi.

“Yeni bir koridorla TIR geçişi sağlanabilir”



Yayladağı Sınır Kapısı’nın, TIR geçişlerine kapalı olduğunu, ancak binek araç ve insan geçişlerinin yapılabildiğini kaydeden Hikmet Çinçin, “Kapının yeniden açılması, yeni bir koridorla TIR geçişlerinin sağlanması, Hatay’ın ekonomisini ve turizmi canlandırarak, ticareti yeniden başlatacak yeni bir gelişme olur. 8 Kasım 2018 itibarıyla faaliyete geçen Zeytin Dalı Sınır Kapısı’nın bulunduğu yol, Afrin’den sonra en büyük 2’nci yerleşim yeri olması nedeniyle stratejik öneme sahip. Bu nedenle, sınır kapısının ihracata açılması ve bu iki sınır kapımızdan yapılacak ihracata teşvik verilmesi önemli” dedi.