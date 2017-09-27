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Hatay'da hurdalıkta patlama

Kırıkhan-Reyhanlı yolundaki hurdalıkta meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi ile dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da hurdalıkta patlama
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Hatay'da Kırıkhan-Reyhanlı yolundaki bir çırçır fabrikası yakınında bulunan hurdalıkta, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada, hurdacıda çalışan Ömer Çabuk, Yüksel Gökay ve Suriye uyruklu Enes Helak ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulansla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale için bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri Süleyman Tatar ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Bu arada alevlerin çırçır fabrikasına sıçrama olasılığına karşın ambarlarda bulunan pamuk balyaları boşaltıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA

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