Hatay'ın "Antakya tuzlu yoğurdu" tescillendi
UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, "Antakya tuzlu yoğurdu" coğrafi işaret alınarak tescillendi.
UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, "Antakya tuzlu yoğurdu" coğrafi işaret alınarak tescillendi.
Antakya Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamada, kentin ürünlerinin tescilinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, künefe, sürk çökeleği, küflü sürk çökeleği, kağıt kebabının ardından tuzlu yoğurdun da tescillendiği kaydedildi.
Kaynak: AA