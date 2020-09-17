ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C

Son Dakika Haberleri:

Hatay'ın "Antakya tuzlu yoğurdu" tescillendi

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, "Antakya tuzlu yoğurdu" coğrafi işaret alınarak tescillendi.

Hatay'ın Antakya tuzlu yoğurdu tescillendi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-


UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, "Antakya tuzlu yoğurdu" coğrafi işaret alınarak tescillendi.

Antakya Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamada, kentin ürünlerinin tescilinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, künefe, sürk çökeleği, küflü sürk çökeleği, kağıt kebabının ardından tuzlu yoğurdun da tescillendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Hatay

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap