Hataylı çiftçi, ürününü belediye aracılığıyla dünyaya satacak

27 Ekim 2020

ERAY ŞEN-HATAY

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kırsal kalkınmayı sağlamak adına yaklaşık 2.5 yıldır sürdürdükleri çalışmalar kapsamında Hatay Girişim ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi’nin kurulduğunu açıkladı. Konuyla ilgili gelişmeleri DÜNYA’ya anlatan Başkan Savaş, geçen hafta kurulan şirketin tarımsal ürünlerin ulusal ve uluslararası alanda pazarlanması konusunda önemli bir işlevi yerine getireceğini söyledi. Yaklaşık 50 ortaklı Hatay Girişim ve Gıda Sanayi AŞ’nin ortakları arasında Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendisinin de yer aldığını, ayrıca Büyükşehir çalışanları ve iş dünyasından isimlerin bulunduğunu ifade eden Savaş, “Şirket ortaklık yapabilecek, ortak ürün üretebilecek ve çiftçinin yararına hareket edebilecek bir yapıda oluşturuldu” dedi.

Kırsal bölgelerdeki insanların ekonomik yükünün çok fazla olduğunu vurgulayan Savaş, “Vatandaşlarımız ürettiğini satamıyor, satsa parasını alamıyor, alsa ondan sonraki yıl için gübre, ilaç, tohum, tarla sürme, mazot, işçilik, elektrik faturası gibi çok sayıda girdi maliyetini karşılamakta zorlanıyor. Tarımsal desteklemeler yeterli değil. Biz istedik ki, kırsal kesimdeki insanların ekonomik seviyesini yükseltelim. Hem kişi, hem kooperatifler bazında, tarımla uğraşan insanlarımızı geliştirelim” diye konuştu. Tarımsal üretimde en kritik konunun ‘pazarlama’ olduğunu dile getiren Lütfü Savaş, “Ürünlerin endüstriden faydalanıp, katma değerinin artırılması gerekiyor. Kurduğumuz şirket ile amacımız katma değeri yüksek ürünler oluşturarak, endüstri ile birleştirip pazarlamak, dünya ile rekabet edebilecek duruma gelmek” dedi. Şirketin tarımsal üretim süreçlerinde projeler geliştireceğini, öngörülebilir ekim, dikim, hasat ve pazarlama planı yapacağını anlatan Savaş “İnşallah gübre de ilaç da üreteceğiz. Bazı fabrikalarla çalışıp ya fason ürettireceğiz ya ortak üreteceğiz. Attığımız adımda işler yolunda giderse, Hatay’da gerçekleştireceğimiz kırsal kalkınma Türkiye’ye örnek olacak, birçok belediye bunu yapmayı isteyecek” ifadesini kullandı.

Kırsal kalkınmanın ana fikri, göçü önlemek

Günümüzün global dünyasında tarımsal kalkınmada yerel yönetimlerin rol alması gerektiğini söyleyen Savaş, şöyle devam etti: “Merkezden kırsal kesimi milim milim işlemek, onun ürününü denetlemek, ürününün ekonomik değerini yükseltmek, pazar payına katkı sağlamak gerçekten zor. Şu anda Tarım Bakanlığı’nda en büyük sıkıntılardan biri bu. Bu zorluğu görüyoruz ve eksiği tamamlamak üzere yerel yönetimlerin bu işe bakması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü kırsaldaki insanın şehre göçmesi, şehirdeki bütün dengeleri altüst ediyor. Hatay gibi kritik bir şehirde, kırsaldaki insanın şehre göçmesini engelleyemezseniz, kırsaldaki bütün tarlalar, köyler boşalıyor. Ve boşalan yerlere kimlerin gelebileceğini az çok tahmin edebilirsiniz. Ben istiyorum ki yüzyıllardır bu toprakları ekip biçen bizim insanımız kendi mekanında yaşamaya devam etsin ve biz bu insanların elini kolunu güçlendirelim. Kırsal kalkınmanın ana fikri budur.”