Hatayspor’un başarısı kent ekonomisine nefes aldıracak

14 Temmuz 2020

ERAY ŞEN-HATAY

Hatayspor’un 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselmesinin coşkulu kutlamaları devam ederken, bu başarının yaklaşık 8 yıldır Suriye iç savaşının gölgesinde yaşayan kentteki ekonomik sorunların çözümüne de katkısının olması bekleniyor. Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaparak, zengin bir arkeolojik birikime sahip olan kentin, komşu ülkedeki savaş nedeniyle düşen turizm gelirlerinin, Hatayspor’un Süper Lig’deki maçları nedeniyle hareketleneceği belirtiliyor.

“Hatay’ın adı daha güzel anılacak”

Hatay Genç İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Başkanı Yusuf Kavak, “Hatayspor’un Süper Lig’e çıkması, ulu önderimiz Atatürk tarafından ismi konulan ve ‘sınırdaki ay’ anlamına gelen Hatay adının, 10 yıldır savaşlarla anılan Hatay adının daha güzel şeylerle anılmasını sağlayacak. Bu başarı çok büyük bir ivme yaratacaktır” dedi. Hatay’ın gastronomi şehri ilan edildiğini ve Expo’nun gelecek yıl burada yapılacağını hatırlatan Kavak, bunlara elde edilen sportif başarının pozitif etkilerinin eklendiğini ifade etti. Kavak, İnsanların artık maç nedeniyle geldikleri Hatay’ın tarihi ve kültürel değerlerini de görme fırsatını bulacağını, bunun turizm hareketlerini olumlu yönde etkileyeceğini sözlerine ekledi.

Expo’yu beklerken gelen sportif başarı

Hatay’ın 1.6 milyonluk nüfusuna son yıllarda Suriyeli sığınmacıların da eklenmesiyle kentin sosyal ve ekonomik hayatında ciddi daralmalar yaşanmıştı. Merkezi bütçe ve belediye gelirleri yerleşik nüfus ile birlikte sığınmacılara da hizmet vermekte kullanıldığından; Hatay’a ekonomik yönden atılım sağlayacak projelere özel önem verilen bir dönem yaşanıyordu. Bunların başında 2021 yılında yapılacak Botanik Expo vardı. Kentin tanıtım ve kalkınma ümitlerinin Expo’ya bağlandığı bir dönemde, spor alanında elde edilen bu başarı Hataylılar için hem bir moral kaynağı oldu hem de kent ekonomisine yönelik yeni umutların yeşermesini sağladı.