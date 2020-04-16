16 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Koronavirüs salgını nedeniyle günlerin kolay geçmediğini, ifade eden Yıldıray Karaer, Temmuz ayında operasyonlara başlamak istediklerini bildirdi.

Havacılıkta maliyet ve giderlerin çok fazla olduğunu vurgulayan Karaer, ''Önümüzdeki süreci bilmeden bunları yönetmeye çalışıyoruz. Corendon olarak kendimizi Temmuz ayına göre ayarladık ve önlemlerimizi aldık. Eğer süreç uzarsa yeni önlemler alacağız'' dedi.

Dünya havacılık sektörünün büyük bir kriz yaşadığına dikkat çeken Yıldıray Karaer, şöyle devam etti.

''Bölgesel krizler yaşadık ama böylesi bir kriz hiç yaşanmamıştı. Geçmişte yaşadığımız krizleri zor da olsa atlatmıştık. Bu kriz ise bütün dünyanın krizi ve bizi çaresiz bırakıyor. IATA’nın verilerine göre havacılık sektörü 252 milyar dolar zarar edecek. Türk sivil havacılığı ise ayda 2.5 milyar dolar kayıp yaşayacak. Bunlar kazanılıp yerine konacak rakamlar değil. Havacılık sektörü bu zararı 7-8 yılda telafi edebilir. Devlet, turizm sektörü ve finans sektörü el ele verdi ve bu krizi aşmak için birlikte hareket ediyor. Beklentimiz en kısa sürede operasyonlara başlamak.''

Havacılık sektörünün 50 farklı sektörü ilgilendirdiğini ve Türkiye’de bu sektörün 210 bin kişiyi istihdam ettiğini kaydeden Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Karaer, ''Türkiye'de havacılık sektörü 30 milyar dolarlık bir hacim yaratıyor. Böylesi önemli bir sektörün ayakta kalması gerekiyor. Türk sivil havacılığının turizme büyük bir katkısı var. Devletin ve finans sektörünün sağlayacağı avantajlar ile birbirimize destek vererek zor günleri aşacağımıza inanıyoruz'' dedi.

Türkiye turizmi olarak birçok krizi aştıklarını vurgulayan Karaer, şunları kaydetti.

''Bu kriz diğer krizlerden çok farklı. Bunun üstesinden gelmek kolay değil. Bu virüsün etkisi azalınca hızlı bir dönüş yapacak ülkelerden biri de Türkiye olacaktır. Daha önce yaşadığı krizler Türkiye’ye avantaj sağlıyor. Tüketicinin tatil tercihleri değişim gösterebilir ama otellerimiz kendilerine göre önlemler alacaktır. Otellerde hijyen artacaktır. Tüketicinin otellerdeki davranışları da değişecek.''

Kriz sonrası tüketicinin nasıl davranacağını bilemediklerine dikkat çeken Karaer, ''İnsanların virüs sonrasında güldür güldür tatile çıkacağını sanmıyorum. İnsanlar tedirgin ve temkinli davranacak. Önümüzdeki periyotta bizi zor bir turizm sezonu bekliyor'' diye konuştu.

-Büyük iflaslar bekleniyor

Büyük şirketlerin büyük sorunlar yaşayacağına dikkat çeken Yıldıray Karaer, şöyle devam etti.

''Havacılık sektöründe iflaslar bekleniyor. Bizim gibi butik çalışan firmalar birebir istişarelerle bu krizi daha kolay atlatabilir. 3 ay için hazırlık yaptık, İkinci 1, ya da bir 3 ay daha geçiririz ama ikinci 6 ayı geçiremeyebiliriz. Herkesin bu süreçte birbirine destek olması lazım. Sırt sırta vereceğiz. Maliyetler artacak. Harcanan paraların yükü olacak. Önümüzdeki yıllarda havacılık ve turizm sektöründe fiyatlar çok cazip olmayabilir. Ama turisti cezbetmek için fiyatlar cazip hale getirilmeye çalışılacak.''