Havacılık sektörü bu krizi atlatacak ve güçlenerek çıkacak

16 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

SunExpress Hava Yolları şirketinin yeni CEO’su Max Kownatzki 15 Nisan 2020 tarihi itibariyle görevine başladı. Almanya ile Türkiye arasındaki turizm ve etnik trafikte güçlü bir konuma sahip ve Avrupa’nın en popüler tatil havayollarından biri olan SunExpress’in yönetiminden sorumlu olacağını belirten Kownatzki, şunları kaydetti.

''Bugün itibarıyla yüksek motivasyonlu ve kendini işine adamış bu özel ekibin ve SunExpress’in bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Pandeminin yol açtığı zorlu koşullara rağmen SunExpress’i başarı yolculuğunda daha ileri taşıyacak ve tatil havayolu pazarında lider taşıyıcı olarak konumunu hep birlikte güçlendireceğiz. Yaklaşık 5.000’e yakın çalışanı ve 30 yıllık havacılık tecrübesiyle pazarda güçlü bir konuma sahip SunExpress’in bu krizin de üstesinden geleceğine ve başarılarla dolu serüvenini birlikte sürdüreceğimize inancım sonsuz''

Salgının en başından beri SunExpress Hava Yolları şirketinin, misafirleri ve uçuş ekiplerinin sağlığı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm önlemleri aldığını, ulusal ve uluslararası otoritelerce alınan tüm kararları hızla uyguladığını ifade Kownatzki , şöyle devam etti.

''SunExpress, şu an hala kurtarma uçuşları ile mağdur olan misafirleri evlerine ulaştırmaya devam etmektedir. 30 yıldır Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü oluşturan SunExpress, yine yolcularını hayallerinin tatiline ulaştırmaya ve sevdiklerine kavuşturmaya devam edecek. Türk turizmine ve ekonomisine olan katkısını artırarak sürdürecek.''

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının, bireysel ve kamusal tedbirlerle birlikte günlük yaşantıları da değiştirmesine neden olduğunu ifade Max Kownatzki ''Bunun toplum üzerinde yarattığı etkilerin yanı sıra ekonomi üzerinde de etkisi kaçınılmaz oldu. Bu durumdan en çok etkilenen alanların başında havacılık sektörü geliyor. Ama biz, havacılık endüstrisinin bu krizi atlatacağına ve hatta bu krizden daha da güçlenerek çıkacağına inanıyoruz'' dedi.