“Havadan Havaya Eko Sistem Kurulması” projesi birincilik getirdi

24 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başta tekstil olmak üzere turizm, enerji, tarım ve hayvancılık alanlarında yatırım ve faaliyetleri bulunan SYK Group’u ziyaret etti. Aktaş, “315 kişiye istihdam sağlayan SYK Group’u Bursa’ya değer katan firmalardan birisi olduğu için tebrik ediyorum” dedi. Başkan Aktaş, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı törende, enerji verimliliğinde sanayi kuruluşları arasında Türkiye birinciliği elde eden SYK Tekstil’i tebrik ettiğini söyledi.

SYK Tekstil’in Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (DOSAB) fabrikasında incelemelerde bulunan Başkan Aktaş, grup bünyesindeki firmalarda çalışanlarla öğlen yemeğinde bir araya geldi. Başkan Aktaş’ı SYK Group Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Yedikardeş ile Başkan Yardımcıları Selçuk Yedikardeş ve Selim Yedikardeş’in yanı sıra diğer şirket yetkilileri ağırladılar.

SYK Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Yedikardeş, “Mükemmelliği odağına alan bir anlayışla, çevreye, insana ve dokunduğumuz tüm kaynaklara duyarlı bir şekilde hareket ediyor ve her zaman geleceği düşünerek çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

SYK Group’un bir diğer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Yedikardeş ise ziyarette Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, grup firmalarının enerji verimliliği alanındaki çalışmaları ve teknik konular hakkında bilgilendirdi.