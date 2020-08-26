Hazır giyimcilerin dijital fuarı, beklenen ticari başarıyı yakalayamadı

26 Ağustos 2020

NİHAT DELİBAŞI-İZMİR

Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu (IAF) Sourcing Journal Yayınları ve Foursource B2B dijital platformunun işbirliğinde, 15 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında dijital olarak düzenlenen Dünya Global Giyim Tedarik Expo, beklenen ticari başarıyı sağlamadı. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “Talep noktasında kapasitesi düşük ithalatçılarla temas oldu. Dolayısıyla yeterince anlaşmaya dönen temas oluşamadı” dedi.

Pandemi ile birlikte fiziksel fuarların iptal edilmesinin ardından dijitale yönelen hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ilk dijital fuar deneyimini geçtiğimiz günlerde tamamladı. Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu (IAF) Sourcing Journal Yayınları ve Foursource B2B dijital platformu işbirliğinde gerçekleşen Dünya Global Giyim Tedarik Expo’sunda günlük ziyaretçi sayısı 2 bine ulaşırken 30 günlük fuar sonunda Egeli hazır giyimciler katılımcı ve ziyaretçi rekoru kırdı. Katılımcı ve ziyaretçi rekorunun sevindirdiği sektör temsilcileri sipariş noktasında ise hayal kırıklığı yaşadı. Büyük adetli sipariş bekleyen sektör, 50- 100 adetlik küçük siparişler karşısında beklediği ticari bağlantıları sağlayamadı.

Küçük adetli siparişler dönemi

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, pandemi ile birlikte herkes için yeni bir dönem başladığını belirterek, “Talebin fazlalığına karşı adet ve hacim bazında küçük siparişler veren ithalatçıların olduğu bir fuar geçirdik. Dolayısıyla ticarete dönüşen işler beklediğimiz seviyelerde gerçekleşmedi” diye konuştu. Geçmişte butik üretim yapan firmaların bugün kapasite anlamında büyüdüğünü ve sektörün yüksek adetli siparişlere göre dizayn edilmiş bir yapısı olduğunu hatırlatan Sertbaş, “Fuar sonunda üretim süreçlerimizde daha az adetli siparişlere yanıt verebilecek, esnek üretim modellerini hayata geçirmemiz yönünde fikirler edindik” dedi. Sertbaş ayrıca, fiziki fuarlar benzeri daha kısa süreli ve adetli sipariş verebilecek firmaların fuarda yer alması noktasında çalışılması gerektiğini ifade etti.