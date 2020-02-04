Hazır yemek sanayisinde fiyat güncellemesi çıkmazı

04 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle hazır yemek sanayicilerinin fiyatlarda güncellemeye gitmek zorunda olduğunu söyledi. Başkan Coşkun Dönmez, müşterilerinin devletin açıkladığı resmi rakamlar üzerinden zam beklentisi içinde olduğunu, ancak bu rakamın gıda sektörünü kurtarmayacağını vurguladı. Coşkun Dönmez, 2019 yılı resmi enflasyon rakamının yüzde 11,84 olduğunu, ancak gıda fiyatlarındaki gerçek artışın net yüzde 26 gerçekleştiğine dikkat çekti. Hazır Yemek ve Catering sektörünün temel girdilerini, gıdaların oluşturduğunu hatırlatan BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, fiyat güncellemesi konusunda sıkıntılı bir sürece girdiklerini ifade etti.

“Maliyetlerdeki artışı yansıtmak zorundayız”

Coşkun Dönmez şunları söyledi, “Devlet resmi enflasyon rakımını yüzde 11,84 olarak açıkladı. Fakat gıdadaki fiyatlar bu oranın iki katını aştı. Hazır yemek & Catering sektörünün hammaddeleri iki kat yükseldi. Maliyetlerimizdeki bu artışı, müşterilerimize yansıtmak zorundayız. Müşterimiz fiyatların resmi enflasyon verilerine göre artırılması yönünde beklenti içindeler. Enflasyon oranında zam yapsak sektör olarak zarar edeceğiz. Gıda fiyatlarındaki artış üzerinden yaparsak bu kez müşterilerimiz reaksiyon gösterecek. İki arada bir derede kaldık. Bu işin altından kalkamazsak, sektörümüzü ve meslektaşlarımı zor günler bekliyor.”