Hedef pazarlara ve yurt dışı fonlara rahat ve güvenilir ulaşım sağlanacak

05 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Amerika, Ortadoğu ve Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde geniş bir iş portföyüne sahip Maestro Global Investment Kurucu Başkanı Cemalettin Akgül ve ortağı Kelly Hamlin ile bir araya gelerek Bölge sanayicilerinin ihracat ve yatırımlarına katkı sağlayacak yeni bir proje için ilk adımı attı. DOSABSİAD Başkanı Çevikel, uluslararası ticaret alanında dünyanın önemli finansal yatırım grupları ile işbirliği içinde olan Maestro Global Investment ile Bursa’nın ekonomik büyümesine ve 16 milyar dolarlık ihracatına ivme kazandıracak yeni bir çalışma başlattıklarını açıkladı.

Çevikel, Maestro Global Investment firmasının özellikle 30 milyar doları bulan uluslararası altyapı ve enerji, varlık yönetimi, gayrimenkul projeleri ile birlikte; tekstil ve gıda gibi sektörlerde önemli çalışmalar yaptığının altını çizdi. Başkan Çevikel, DOSABSİAD olarak ortaklaşa yürütülecek projeyle üyelerine dünyanın farklı bölgelerinde yeni pazarların kapılarını açarken, KOBİ’ler başta olmak üzere tüm sanayi kuruluşları için sağlanacak yurt dışı fonlarla Bursa’nın ve Türkiye’nin döviz girdisini yükseltmeyi de hedeflediklerini dile getirdi.

DOSABSİAD olarak ülke kalkınmasına daha fazla katkıda bulunmak için ihracat, istihdam ve yeni yatırımları arttırmak adına hayata geçirdikleri projelere bir yenisini daha eklediklerini belirten Nilüfer Çevikel, “Hedefimiz sadece üyelerimizi yeni pazarlarla buluşturmak değil. Aynı zamanda yurtdışındaki yabancı yatırımcıları bölgeye çekerek, ülkemize sermaye girişini ve yeni yatırımları da hızlandırmak istiyoruz. Dernek merkezimizde kuracağımız sistemle talep eden firmalarımıza alternatif hedef pazarlara ve yurt dışı fonlara rahat ve güvenilir bir şekilde ulaşabilme imkanı sağlayacağız. Bu proje özellikle büyüme hedefindeki işletmelerimiz için önemli fırsatlar sunuyor. Sektörel alanlardaki Ur- Ge projelerinden istihdam ve eğitim çalışmalarına kadar üyelerimize yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimize bir yenisini daha eklemiş oluyoruz” şeklinde konuştu.