Hedefimiz 5 yaş grubunda yüzde 100 okullaşma oranı sağlamak

02 Temmuz 2018

ZEYNEP PARÇAM

KOCAELİ - Kocaeli'nde göreve başlamasının 1. yıl dönümünde basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, tamamlanan ve devam eden projeleri paylaştı ve bir yılın değerlendirmesini yaptı. İzmit Ramada Otelde düzenlenen programa; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy'un yanısıra, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, ulusal gazete temsilcileri ve yerel gazetelerin imtiyaz sahipleri, genel yayın koordinatörleri, yazı işleri müdürleri, haber müdürleri ve köşe yazarları ile muhabir katıldı. Aksoy "Değerli basın mensupları, davetimize icabet edip, burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Kocaeli Valiliği görevine 29 Haziran 2017 tarihinde başladım ve bugün birinci yıl dönümü. Bu yıl dönümü münasebetiyle basın mensuplarımızla bir araya gelmek ve bir yıl içerisinde Kocaeli'de gerçekleştirilen faaliyetleri sizlerle paylaşmak ve bazı hususları sizlerin bilgisine sunmak adına bir aradayız. Genel anlamda baktığınızda Kocaeli'nde nüfus bir önceki yıla göre 52 bin 498 kişi artmış durumda. Hane büyüklüğümüz önceki yıllara göre biraz daha farklılaşmış durumda ve ortanca yaşımız da 31.4'den 31.7'ye çıktı. Nüfus yoğunluğumuz da 507 iken 521'e çıktı. Bu da Kocaeli, İstanbul'dan sonra Türkiye'de nüfus yoğunluğu en fazla olan ildir" dedi. Eğitimin en çok önem verdikleri kurumların başında geldiğini ifade eden Aksoy, bir önceki yılda bin 152 olan eğitişm kurumu sayısını bin 257'ye çıkarttıklarını böylece yüzde 9,1'lik bir artış olduğunu ifade etti.Örgün eğitimdeki öğrenci sayımız 368 bin 106 iken 384 bin 412'e çıktığını ifade eden Aksoy, "Öğretmen sayımız ise 22 bin 477'den 23 bin 942'ye yani %6,5'luk bir artışımız söz konusu. Derslik sayımıza baktığımızda 15 bin 057'dan 15 bin 828'e %5,1'lik bir atış var. Okul öncesini çok önemsiyoruz ve okul öncesiyle ilgili yürüttüğümüz önemli çalışmalar var. Okul öncesi özellikle 5 yaş grubunda hedefimiz yüzde yüz okullaşma oranını sağlamaktır. Çünkü çocukların o yaşta okul öncesinde alınabilmesi onların gelişimlerinin daha iyi bir noktaya taşınması bakımından çok büyük önem taşıyor. Özellikle geçtiğimiz eğitim – öğretim yılında okul öncesine çok önem verdik ve öğrenci sayımız 39 bin 286'dan 45 bin 946'ya %17'lik bir artış gerçekleştirdik. özellikle 5 yaş grubunda önceki eğitim öğretim yılında okullaşma oranımız 82,95 iken biz bu eğitim öğretim sonu itibariyle 95,02'ye çıkardık. Hedefimiz burada yüzde yüze bunu ulaştırmaktır. Özelikle okul öncesinde okul öncesi eğitimde derslik ihtiyacımız vardı ve bu derslik ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığından eğitim öğretim yılı başlangıcında ödenek istedik ve hızlı bir şekilde devreye sokabilmek için çelik çerçeveli anaokulları inşa ettik ve bunlarla ilgili de yeni eğitim öğretim yılında 3 betonarme anaokulu ve 33 çelik çerçeveli anasınıfı yapılarak, 130 ek dersliği 3 ay içerisinde Kocaeli'deki çocuklarımızın hizmetine sunduk. Bir önceki yıla göre de derslik sayımız %20'lik bir atış sağlanmıştır" dedi.

Öğretmenlere bağımlılıkla mücadele konusunda da hizmet içi eğitimler verildi

Okuma yazmaz konusuna da çok büyük önem verdik ve okuma yazma seferberliği de başlatıldığını kaydeden Aksoy,"Okuma yazma seferberliğimizin başlamasında itibaren çalışmalarımız devam etti. Toplam 14 bin 037 kişiye bu süreç içerisinde okuma yazma kursu vererek, onların okur yazar hale getirilmesi konusunda büyük bir hassasiyet gösterdik. Bir önemli başka konumuz ise eski adıyla halk eğitim hayat boyu öğrenme kurslarımızdır. Bu konuda da Milli Eğitim Müdürlüklerimize, Kaymakamlıklarımıza söylediğimiz kurs sayısının arttırılması, farklı alanlarda açılması ve insanlarımızın bu hayat boyu öğrenme kapsamında çeşitli kurslara dahil edilmesiydi. Açılan kurs sayısı 10 binden 13 bin 542'ye ve katılımcı sayısı 195 binden 289 bine %48'lik bir artış gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerimize bağımlıkla mücadele konusunda da hizmet içi eğitimler verildi. 15 bin 969 öğretmen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele konusunda eğitime tabi tutuldu. Kocaeli genelinde öğretmenlerimizin %83'ünü bu eğitime tabi tuttuk. Okullarımızın hijyen ve temizliği konusunda Beyaz Bayrak Projesi kapsamında çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle devam ettiriyoruz. Önceki çalışmalara ilave olarak yeni çalışmalar gerçekleştirildi ve bugün itibariyle %44,52'lik bir oranda okullarımız Beyaz Bayrak Projesine dahil edildi. Yine aynı bir kapsamda Beslenme Dostu Okul Projesinde de %20'ye yakın bir orana ulaştık ve Türkiye ortalamasının yaklaşık olarak 2 katı bir seviyesinde bir çalışma gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

116 Kodlama atölyesi yapma konusunda tespitlerimizi yaptık

Milli Eğitim yatırımlarını önemsediklerini ifade eden Aksoy, "30 yeni eğitim yapısı ve toplam 599 dersliğin yapımı tamamlanmış ve bunlara da 152.745.000 TL'lik bir yatırım bütçesi kullanıldı. Bugün itibariyle baktığımızda Milli Eğitimde 85 projede 1.779 derslik, 13 atölye, 10 kapalı spor salonu, pansiyon ile 12 anaokulu yapımı deva ediyor. Kocaeli'nde her ilçede eğitim bölgeleri oluşturduk ve eğitim bölgeleri içerisinde ilkokul, ortaokul ve lisede kodlama atölyesi yapacağız ve 116 kodlama atölyesi yapma konusunda tespitlerimizi yaptık, çalışmalarına başladık ve şu ana kadar 12 kodlama ve robotik atölyesini tamamladık , 15'i devam ediyor" dedi. Hedefimiz yeni eğitim öğretim yılı açılıncaya kadar diğerlerini de tamamlayabilmek ve bu konuda hayırseverlerin desteklerini isteyip, aldıklarını dile getiren Aksoy,özellikle gençlerin daha iyi bir şekilde yetişmeleri, üretim ve kendilerini geliştirebilecek bir seviyeye taşınmaları konusunda bu hassasiyeti taşıdıklarını dile getirdi. Anaokullarında ve anasınıflarında da açacaklarını kaydeden Aksoy, "Bu da Kocaeli Valiliği himayesinde başlatılan önemli çalışmamalardan bir tanesidir. Tekli eğitim konusu da Kocaeli olarak ele aldık ve bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Özellikle ilimizde yapılan eğitim bölgeleri planlaması ve yatırımı devam eden okullarımızdan 74'nün 2018-2019 eğitim öğretim yılında normal eğitime geçişini planlıyoruz. 2019 sonrasında tekli eğitime geçme noktasında Kocaeli olarak bu çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz. İki üniversitemiz var bunlardan Kocaeli Üniversitemizde öğrenci sayımız 81 binden 83 bine çıktı. Gebze Teknik Üniversitemizdeki öğrenci sayımız ise; 7 binden 7 bin 500 e çıktı. Kocaeli'nin bir eğitim şehri diyebileceğimiz yönü var. Bu öğrencilerin kent ekonomisine sunduğu katkı önemli ve üzerinde durulması gereken konulardır" ifadesini kullandı.

112 Acil sağlık hizmetlerinde istasyon sayımız son yılda 40'tan 42'ye çıktı

112 acil sağlık hizmetlerinde istasyon sayısının son yılda 40'tan 42 ye çıktığını söyleyen Aksoy, ulaşılan vaka sayısının 60 binden 58 bine düştüğünü ve eğitim verilen kişi sayısının ise 29' dan 354 çıktığını ifade etti. Sağlık personeli sayısının toplamda 18 bin 732 kişi olduğunu belirten Aksoy," Nitelikli yatak sayı yıllarımıza baktığımızda da toplamda bir önceki yıla göre nitelikli yatak sayımızda da artış var. 2018 yılında Kocaeli Devlet Hastanemiz hizmete açıldı ve Gebze Fatih Devlet Hastanesinde de aşama aşama taşınma işlemleri devam ediyor. İlimiz genelinde Ağız Diş Sağlığı ve Aile Sağlık Merkezi inşaatları var. ÇAMATEM ile ilgili Nisan 2018'de projenin ihalesi yapıldı, projesi tamamlandıktan sonra diğer ihale noktasında yapım ihalesine geçilecektir. Yine AMATEM aynı şekilde üzerinde hassasiyetle durduğumuz önemli bir konudur. Bunun da aynı şekilde proje ihalesi yapıldı. Gölcük Devlet Hastanesi'nin de inşaatına başlandı bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çayırova'ya bir devlet hastanesi yapımı programa girdi ve bunun da önümüzdeki süreçte ihalesinin yapılarak inşaatının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir" ifadesini kullandı.

176 bine ulaşan bir sporcu sayısına sahibiz

Kocaeli'nin toplamda 176 bine ulaşan bir sporcu sayısına sahip olduğunu kaydeden Aksoy,"Engelli sporcularımız için bu konuda faaliyetlerini sürdüren spor kulüplerimiz de var. Kocaeli'nde toplamda 549 ulaşan kulüplerimiz var. Kocaeli Stadyumu bitti, teslim alındı henüz orada bir müsabaka yapılmadı. Bir aksilik olmadığı takdirde önümüzdeki sezon Kocaelispor maçları burada olacak dolayısıyla bu stadın daha sağlıklı bir şekilde yaşatılması için yapay günışığı sistemi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sağlanacak. Uluslararası bir saha standartlarındaki saha olması için bu çalışmalar ve diğer eksik kalan alanlar da yürütülen faaliyetlerimiz devam ediyor" dile getirdi.Kredi Yurtların da yatak kapasitesinin artarak 14 bin 734 yatak kapasitesine ulaştığını aktaran Aksoy, Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün kurumlarında şu anda 425 çocuğa bakılıp, çocuk destek merkezlerimizde 57 çocuğun olduğunu ve huzur evlerimizde şuan 209 insana hizmet verildiğini söyledi. Rehabilitasyon merkezlerindee bakımı yapılan 367 engelli vatandaşın bulunduğu belirten Aksoy, özel rehabilitasyon merkezinde de bakımı yapılan 59 kişi ve konuk evlerinde e ise 60 civarında kadınının burada bakıldığı bilgisini verdi.

Koruyucu aile konusunu çok önemsiyoruz

Daha çok kişinin Koruyucu aile olması bakımından basın mensuplarının çok büyük bir katkısı olacağını düşündüğünü belirten Aksoy,"Kocaeli genelinde Koruyucu aile sayısı 174 ve Koruyucu aile yanında kalan çocuk sayımızda 213'dür. Devletimiz bu çocuklarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ama bir aile ortamında çocukların büyümesi çok önemli ve bu yönüyle de koruyucu aile sisteminin faaliyete geçmesi ve Kocaeli'nde de bu noktaya gelmesi oldukça bizim memnun ediyor. Bu konunun özellikle koruyucu olan annelerin, babaların ve ailelerin cesaretlendirmesi hususunda önem taşıyor . Önümüzdeki günlerde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüzle de konuştuk bu koruyucu ailelerimizin bir araya gelerek bir dayanışma ortaya koyma çalışmamız olacak. Engelliye evde bakım hizmeti şu an itibariyle Kocaeli'nde 8 bin 925 kişinin evde bakımı yapılıyor" şeklinde konuştu.

39 bin civarında asayiş olayına müdahale edildi

İl Emniyet Müdürlüğümüzde; 3 bin 411 polis memuru olup toplamda ise 3 bin 807 personelin ve 1595 de jandarma personelinin olduğunu kaydeden Aksoy," Asayiş hizmetlerimize baktığımızda toplamda 39 bin civarında asayiş olayına müdahale edilmiş, 35 bin civarında şüpheli yakalanmış ve bunun 1046'sı tutuklanmıştır. Terörle mücadelede FETÖ PYD terör örgütüne yönelik olarak yapılan bir yıllık çalışmalarda; 1611 kişi göz altına alınmış, 336'sı tutuklanmış 983'ü kontrole 160'da serbest, 102 kişi de aranmaktadır. PKK, IŞİD ve sol terör örgütlerine dönük olarak da polis ve jandarma bölgemizde yürütülen operasyonlar, çalışmalar var ve bundan sonra da devam edecek. Kaçakçılıkla ilgili de yürütülen çalışmalar var bunlar da bir yıllık verilerdir. 275 toplam operasyon, yakalanan şüpheli sayısı 904, tutuklu 110 , adli kontrol 141 gibi bir sayıdayız. Burada ele geçirilen malzemelere baktığımızda önemli malzemeler var. 1693 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele konusunda bu çalışmalarımız büyük bir gayretle gerçekleştiriyoruz. Kocaeli'nin iki boyutu var; Kocaeli içerisinde uyuşturucu kullananalar ve Kocaeli üzerinden transit geçiş yapmak isteyenlerdir. Her iki yönde de güvenlik birimlerimizin büyük bir hassasiyetle yürüttüğü çalışmalar var" dedi. Son bir yıl içerisinde Jandarma bölgesinde teşkil ettikleri geçici asayiş noktaları bulunduğunu söyleyen Aksoy, " Bunları 24 saat esasına göre karakolların alt birimi diye yeni birimler oluşturduk. Bölgemizin güvenliğinin daha üst noktaya taşınması adına bu çalışmaları yaptık. 11 ayrı noktada yeniden jandarma güvenlik noktaları oluşturduk.İş-Kur Müdürlüğümüzün yapmış olduğu faaliyetlerde ise; ilk 6 aylık dönemde 54 bin başvuru, açık iş talebiyle gelen sayısı 45 bin 300, işe yerleştirilen 19 bin 748 gibi sayılarımız ve faaliyetlerimiz var. 59 milyonluk bir işsizlik ödemesi de gerçekleştirilmiştir. STK'larda son bir yıl içerisinde 210 dernek kurulmuş, 148 dernekte kendini fes etmiştir. Şu an itibariyle baktığımızda 3 bin 272 olan dernek sayımız 3 bin 334'e ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

Yeni nufüs kimlik kartı verimesin de şu ana kadar 596 bin kişiye verildi

Nüfus hizmetlerinde de bildiğiniz üzere pasaport ve ehliyet işlemleri Nüfus Müdürlüklerinden verildiğini kaydeden Aksoy,"İki ilçemizde verilmiyordu ve bu iki ilçemizde de alınan son kararla artık pasaport ve ehliyet verilebilir oldu. Yeni Nüfus Kimlik Kartı verilmesinde şu ana kadar 596 bin kişiye verilmiştir, il nüfusunun ortalamasına baktığımızda %31'lik bir noktada yeni kimlik kartları değiştirme oranına ulaşılmıştır" diye konuştu.Aksoy,"Düzensiz göçle ilgili verileri sizlerle paylaşmak isterim. Şu ana kadar ilimizde özellikle geçici koruma kapsamında 46 bin 186 Suriyeli bulunmaktadır. Bunlara da baktığımızda ağırlıklı olarak Gebze ve Darıca ilçelerimizde bir yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Yurt dışına çıkan Suriyeli 292 aile, 1345 kişi, gönüllü dönüş yapan Suriyeli 387 ve bayram izni için izin isteyen 3 bin 720 kişidir. Gündoğdu bölgesinde geri gönderme merkezimiz var. Özellikle son bir yıl içerisinde 1509 kişiye işlem yapıldı, 930 kişi de sınırdışı edildi" diye konuştu.

Kültürel eserlerin onarımını önemsiyoruz

Yatırım Belgeli konaklama tesislerimizde de 1961 yatağa sahip olduklarını kaydeden Aksoy," Mavi Bayrak bakımından geçtiğimiz yıl Kumcağız plajına mavi bayrak alınmasıyla toplamda mavi bayraklı plajımız 5'e yükseldi. Buda Kocaeli için oldukça önemli.Coğrafi işaretleme çok önemsediğim bir konu. Bu konu çok arzu ettiğimiz bir noktada değiliz. Bunun biraz daha kamuoyunda tartışılıp, var olan değerlerimizin coğrafi işaretlerinin alınması konusunda çalışmalar yürütmemiz lazım. Şuanda bazıları alındı ve bazıları da alınabilir. Bunlarla ilgili önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı sürdürerek, coğrafi işaretleme konusunda sayının artırılması yönünde gayret göstereceğiz. Bunlar bölgenin ürünlerinin daha fazla değer kazanması ve oradan daha çok ekonomik girdi sağlanması bakımından çok önemli. Bunu önemsiyoruz" dedi. Kültürel eserlerin onarımı konusunu önemsediklerini belirten Aksoy, Vakıflar bünyesinde bulunan çalışmalarda Vakıflar Genel Müdürlüğümüz aracılığı ile çalışmalar yapıldı. Son 1 yıl içerisinde restorasyon ihalesi yapılan Karamürsel Sarıkum Camii, İzmit Orhan Camiinin tuvalet ve şadırvanı, İzmit Urgancı Camii'dir. Proje çizim ihalesi yapılan yerler ise İzmit Hüseyin Paşa Camii, Kandıra Çarşı Camii'dir. Devam eden projeler ise İzmit Pertev Mehmet Paşa Camii restorasyonu, Karamürsel Karabali Camii, Karamürsel Sarıkum Camii ve İzmit Urgancı Camii'dir. Bunların toplam tutarı yaklaşık 3 milyon TL civarındadır.

Orhan Camii'de ibadete açılmıştı

Cengiz Topel Havaalanında 2017 yılında 49bin 178 yolcuya 1493 uçak hizmet verdi. Havaalanı kapasitemiz ise 400 bin yolcudur" dedi. Karayolunda Kuzey Marmara Karayolu oldukça önemli olduğunu belirten Aksoy,"Bu yolun farklı etapları var, bu etaplardan biride Kocaeli sınırları içerisinde yer alıyor. Kurtköy Liman Kavşağı ile ilgili çalışmalar belirli bir noktaya kadar geldi. Bu kesimde 4242 metre uzunluğunda 6 adet viyadük ve 16 adet köprü bulundu. Bunlarında çalışmaları belirli ölçüde devam ediyor. Liman Kavşağı ve İzmit Kavşağı arasında önemli çalışmalar devam ediyor. Bu kesimde 18 bin 684 metre uzunluğunda çift tüp 5 tane tünel, toplam 9770 metre uzunluğunda 6 adet viyadük ve 2 adet köprü var. İzmit'ten Akyazı arasına baktığımızda 2347 metre uzunluğunda 4 adet viyadük ve 79 adet köprü bulunmaktadır. Bu yolun tamamlanması Kocaeli'de ki trafiği önemli oranda rahatlatacaktır" diye konuştu.Kandıra Organize Sanayi Bölgesi yargısal bir sorun nedeniyle bir süreç yaşandığını belirten Aksoy," Danıştay İdari Davalar Genel Kurulunda Organize Sanayi Bölgesinin kurulumu yönünde çıktı. Yargı kararının imzalarının tamamlanarak, bize gelmesini bekliyoruz. Geldikten sonra hemen Kandıra Organize Sanayi Bölgesinin faaliyetine başlayacağız. Şuanda Organize Sanayi Bölgelerimizde 106 bini aşan istihdamımız var" dedi.

Kocaeli vergi taahhukunda ikinci sıraya yükseldi

İzmit Körfezinde 35 tane liman bulunduğu bilgisini veren Aksoy,"Bu limanları biz tek bir liman olarak öngördüğümüzde, Türkiye'de elleçlenen yük itibariyle baktığımızda geçen yıl en fazla elleçlenen yük İzmit Limanlarında olmuştur. Geçtiğimiz yıl 73.2 milyon ton ile Türkiye'de birinci sırada yer alıyor. Kocaeli'de 5 tane Gümrük Müdürlüğü var. İthalat ve ihracatta toplam hacmimiz 66 milyar 945 milyonluk dış ticaret hacmi gerçekleştirildi. Türkiye dış ticaretinin %17,12 si Kocaeli Gümrükleri aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Bir önceki yıl 58 milyon TL lik bir vergi tahsilatı söz konusudur. Geçtiğimiz yıl bu rakam 69 milyon TL ‘ye çıkmıştır. 2016 yılında vergi taahhuk oranında 3. olan Kocaeli 2017 yılında 2. Sıraya yükselmiştir. 500 büyük sanayi kuruluşunun 85 tanesi Kocaeli'de yer almaktadır" dedi. Cengiz Topel Havalimanının biraz daha aktif hale getirilmesi için neler yapılabileceğinin devamlı olarak konuşulduğunu söyleyen Aksoy," Kalkınma Ajansımıza bir çalışma yaptırdım. Üzerinde bir değerlendirme raporu ortaya çıktı. Sadece Kocaeli değil, Yalova, Sakarya, Düzce bölgesini de kapsayacak şekilde Türkiye genelinden bu bölgede yaşayan insanların sayıları, buradan otobüslerle o bölgelere giden yolcu sayısı, otobüs bilet fiyatları, otobüslerin ulaşım süreleri gibi bir çok veriyi kapsayacak şekilde yapılan çalışma neticesi, bizim buradan 3 alana daha uçuşun olabileceği konusunda bir veri oluştu. Bunlar Erzurum, Kars ve Samsun illeridir. Yaz aylarında Antalya ve Muğla illeri de önem taşıyor. Havalimanımızın pistinin genişletilmesi ile ilgili bir çalışmamızda bulunuyor" diye konuştu.

Artık yatırımcı kapı kapı gezmeyecek

Tek Durak Ofisi'nin açıldığını belirten Aksoy,"Bir yatırımcı geldiğinde bizim Kalkınma Ajansımızın içerisinde bir birim oluşturduk. Buraya başvuracak ve onun burada iş ve işlemlerini bizim Tek Durak Ofisimiz yürütecek. Burada çeşitli kurumlardan temsilciler var. Artık yatırımcı kapı kapı gezmeyecek. İlk uygulaması İstanbul'da yapılmıştı bizde Mayıs ayında bunu faaliyete geçirdik. Bu konunun kamuoyuna duyurulmasını sizlerden rica ediyorum.

Kalkınma Ajansımız aracılığıyla bir çok fuara katılım sağladık. Cidde, Riyad ve Dubai'de ki 3 önemli fuara katıldık" dedi.

Sıfır atık projesini tüm kurumlarımızda başlattık

Sıfır Atık projemizi bütün kurumlarda başlatmak üzere bir faaliyet ortaya koyduklarını belirten Aksoy," İlk çalışmayı da Valilik olarak biz başlattık. Valilik olarak bu çalışmaları belirli bir aşamaya kadar getirdik. Biz çöplerimizi Sıfır Atık olacak şekilde tasnif edip ayırabilirsek artık çöp diye bir şey kalmayacak. Dolayısıyla bunların ekonomiye geri dönüşümünü de sağlamış olacağız. Kendi ekonomimize katkı sunduğumuz gibi çöp gibi bir sorunu da ortadan kaldırmış olacağız. Bu konuyu yeteri kadar gündeme getirmenizi rica ediyorum. Valiliğimizde 23 Şubat tarihinde başladık. 22 Haziran tarihine kadar sadece Valilik binamızda 6640 kg kağıt, 891 kg atık cam, 467 kg metal, 351 kg plastik toplanmış ve bunların geri dönüşümüyle 112 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır" şeklinde konuştu.

Bilişim Vadisi sadece Kocaeli'nin değil; Türkiye'nin önemli bir projesidir

Çevre İl Müdürlüğünde denetlemelerin varolduğunu söyleyen Aksoy, 2017-2018 yıllarında 42 tesise 4,6 milyon TL'lik ceza uygulandığını ifade etti.Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulmasıyla bölge sayımız 5'e çıktığını kaydeden Aksoy," 2017 Haziran ayında AR-GE sayımız 66 idi. Bugün itibariyle bu sayı 105'e çıkmıştır. Türkiye'de İstanbul'dan sonra AR-GE sayısı itibariyle 2. İl Kocaeli'dir. Geçtiğimiz yıl Tasarım Merkezlerimizin sayısı 1 idi. Bugün itibariyle bu sayı 10'a çıkmıştır" diye konuştu.Bilişim Vadisine başvuran firma sayısının 85, yönetim kurulu onayı alınan 52, mevcut durumda faaliyet gösteren firma sayısı 35 ve çalışan 256 olduğunu kaydeden Aksoy,"Bilişim Vadisi sadece Kocaeli'nin değil, Türkiye'nin önemli bir projesidir" dedi.