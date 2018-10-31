Helenistik ve Roma dönemine ait cadde ve sokaklar bulundu

31 Ekim 2018

Esra ÖZARFAT

BURSA - Mudanya’nın ilk kurulduğu yer olan Myrleia Antik Kenti’nde, Helenistik ve Roma dönemlerine ait kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı. Üzerinde çiçek işlemeleri bulunan 2 bin yıllık mozaikler korumaya alınırken, kalıntılar Myrleia’nın sahip olduğu değerleri gözler önüne seriyor. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, tarihi kent yaşamının geleceğe aktarılacağını belirtirken; “Korumak ve yaşatmak adına ne gerekiyorsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Mudanya’nın ilk kurulduğu yer olan 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor. Mudanya Belediyesi tarafından arkeopark olarak Mudanya’ya kazandırılacak olan bölgede sürdürülen kurtarma kazısında 2 bin yıllık iki mozaik gün yüzüne çıkarıldı. Bölgede ayrıca pişmiş toprak künklerden oluşan su sistemleri, cadde ve sokakların altına döşenen atık su sistemleri ile antik kentin dokusunun bir bölümü açığa çıkarıldı. Kazılarda Helenistik ve Roma dönemlerine ait eşyalar da bulundu. Çalışmalar kapsamında pek çok mozaik ortaya çıkarken, belediye mülkiyetine alınan 3 bin 200 metrekarelik kazı alanı ile bin 735 metrekarelik park alanında proje çalışmaları başlayacak. Çalışmalar kapsamında Mudanya’nın tarihini ziyaretçilerine tanıtacak bilgilendirme panoları, yürüyüş yolları, çocuklar için uygulama laboratuvarlarının bulunacağı uygulama projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulacak.

Myrleia bizim kırmızı çizgimiz

Başkan Hayri Türkyılmaz, kentin bilimsel yöntemlerle kent yaşamına kazandırılacağını belirtirken; “2 bin 700 yıllık tarihin kent yaşamına kazandırılması için, alışveriş merkezinin bodrumuna hapsedilen antik kentle ilgili süreci sonuna kadar sürdüreceğiz. Belediye meclisine sunduğumuz plan değişikliği ile AVM’nin girişini sağladığı yoldan başlayarak bölgeyi Demiryolu Parkı olarak planlayıp, arkeopark yapacağız. Antik kentin devamını da bu projemize dahil edeceğiz. Myrleia bizim kırmızı çizgimiz” dedi.

Girit Mahallesi de açık hava müzesi olacak

Mütareke Evi Müzesi ve çevresinde yer alan Girit Mahallesi’nde mübadeleden önce Rum halkının yaşadığını hatırlatan Başkan Türkyılmaz, büyük oranda korunan bölgenin bugün ilçenin tarihsel merkezi konumunda olduğunu söyledi. Turizm ve ticaret fonksiyonlarının bulunduğu bu tarihi çekim merkezinin korunması için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Hayri Türkyılmaz, “Girit Mahallesi, Mudanya Belediyesi’ne Tarihi Kentler Birliği tarafından “proje ödülü” getiren Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile açık hava müzesine dönüşecek. Özgün kimliği korunarak, butik otel, kafe, restoran ya da konut olarak kullanabilmesi yönünde bir kolaylık sağlandı. Anıtlar Kurulu’ndan onay alındığı takdirde, mahallenin turizm bölgesi olması yönündeki en önemli adım atılmış olacak. Girit Mahallesi denilen bölge, araç trafiğinden arındırılmış, tamamıyla yaya öncelikli, turizm ve ticaretin geliştiği bir destinasyon bölgesi yapılacak” açıklamasını yaptı.

Taş Mektep eski ihtişamına kavuşuyor

Türkyılmaz, Tirilye’de yıllarca eğitim yuvası olarak hizmet veren, kültür derslerinin yanı sıra el sanatlarının da öğretildiği Taş Mektep’in 28 yıl sonra küllerinden doğduğunu vurguladı. Restorasyon çalışmaları son hızla süren Taş Mektep’in tamamlandığında kimliğine özgün bir şekilde eğitim işlevi vereceğini, bölgenin tarihini yansıtan müze ve kütüphaneyle entegre olacağını ifade eden Hayri Türkyılmaz, “Bu kapsamda yapılacak dersliklerde atölyeler oluşturulacak. Bir kısmı müze olacak, Tirilye ve bölgesi, Mudanya'nın geçmişi ve tarihi anlatan bir çalışma yapılacak. Ayrıca, eserlerin olduğu bir kütüphane kurulacak. Bir bölümünde ise bölgeye özgü, Girit mutfağını yansıtan ürünler sunulacak” değerlendirmesini yaptı.