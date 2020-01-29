Hem erzak hem nakdi yardımlar bölgeye ulaştırılıyor

29 Ocak 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere hazırlanan ve içerisinde çeşitli yardım malzemelerinin yer aldığı TIR bölgeye hareket etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Bursa ili Oda ve Borsalar tarafından ortak bir hareketle başlatılan yardım kampanyasına İnegöl iş dünyası olarak hızlı bir şekilde katılım gösterildiğini ifade eden İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Odanın koordinasyonunda hazırlanan TIR’ın yardım malzemelerini teslim etmek üzere dün yola çıktığını dile getirdi. Deprem bölgesine hareket eden TIR’da yaklaşık 8 bin parça giyim-kuşam malzemesi, 545 ısıtıcı, 245 battaniye ile 54 koli ve 6 paletten oluşan erzak yer aldı. Yardımın toplam ekonomik değerinin 400 bin lira civarında olduğunu kaydeden Uğurdağ, oda tarafından yapılan destek çağrısına üyelerin hızlı bir şekilde cevap verdiğine ve İnegöl’ün yardımlaşma kültürünün de güçlü olduğuna vurgu yaptı.

İnegöl OSB nakdi yardımda bulundu

Yardım seferberliği İnegöl Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerini de harekete geçirdi. Bölgeye yardım elini uzatan kurum ve kuruluşlar arasına İnegöl Organize Sanayi Bölgesi de 100 bin lira bağış yaparak katıldı. İnegöl OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şahin, “Yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. İnegöl OSB’de faaliyet gösteren iş adamları olarak Elâzığ ve Malatya’daki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz” dedi. İnegöl OSB’de faaliyet gösteren sanayicilerimiz adına OSB Yönetimi olarak deprem bölgesine AFAD kanalıyla 100 bin lira bağış yaptıklarını dile getiren Zeki Şahin, “Deprem mağduru kardeşlerimizin bir nebzede olsa merhem olmaya çalıştık” diye konuştu.

Depremzedeler için yapılacak konutların mobilyası İnegöl’den

Mobilya ihracatıyla öne çıkan İnegöl’deki mobilyacılar da depremde evleri yıkılan ailelerin, devlet tarafından yapılacak evlerinin tüm mobilya ihtiyacını karşılamak için kampanya başlattı. Mobiliyum Yönetimi Kurulu Başkanı Talha Timur Han, “Bizler de yaraların sarılması adına nakti olarak 50 bin lira destekte bulunduk. İnegöl mobilyası adına, depremde zarar gören evleri yıkılan ailelerin tüm mobilya ihtiyaçlarını bedeli ne olursa olsun mobilya AVM olarak karşılamak istediğimizi söyledik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla evler yapılıyor. Bizler de evlerin yapımının ardından mobilya ihtiyaçlarının tez zamanda karşılanması için çalışmalarımızı hızlandıracağız” açıklamasını yaptı.