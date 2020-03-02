“Her Çatı Bir Enerji Santrali Semineri” Bursa’da yapıldı

02 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - İnform’un Güney Marmara Ana Bayisi Özdisan tarafından organize edilen etkinlik, Crowne Plaza Hotel Bursa’da gerçekleştirildi. Toplantıya; sektör paydaşlarının yanı sıra üç firmanın yetkilileri katıldı. İnform Elektronik Yenilenebilir Enerji Satış Yöneticisi Emre Zengin, çatılar ve güneş enerjisi sistemleriyle ilgili bilgiler verdi. Emre Zengin, çatı GES’ler için hazırlanan yeni yönetmeliğin piyasayı yeniden canlandırdığını söyledi. Bu sene ve ilerleyen yıllarda çatı üstü GES kurulumlarının artarak çoğalmasının beklendiğine işaret eden Emre Zengin, yenilenebilir enerji ekipmanlarında fiyatların düşmesiyle yatırımcı ilgisinin de arttığını söyledi.

İnform Satış Mühendisi Onur Karagöz de Türkiye’de 22 milyon aracın var olduğuna dikkat çekerek, “Aslında sektörün ne kadar gelişmiş olduğunu buradan görebiliriz. Elektrikli araçların daha yaygın olması için sizin yolda kalmamanız gerekiyor. Bu yüzden çok fazla şarj istasyonun olması gerekiyor. Hızlı bir şekilde şarj istasyonu alt yapısının oturtulması lazım ve ülkemizde de oturuyor” dedi.