“Her ev kutlama alanı olmalı”

22 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Türkay mesajında, şunları kaydetti:

“Egemenliğin millette olduğunun göstergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını, sokaklarda çocuklarımızla kutlamayı canı gönülden isterdik. Ancak yaşadığımız salgın nedeniyle kapandığımız ocaklarımızda, bu kez bir virüse karşı direniş gösteriyoruz. Bu direnişi de kazanacağız. Ancak direnişimiz sürerken, 23 Nisan saat 21.00’da evlerimizin camlarından, balkonlarından, bahçelerinden, bayraklarımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı söyleyerek, her evi, her ocağı bir kutlama alanına çevireceğiz. Saat 21.00’da, bir yandan aziz şehitlerimizin anısı önünde saygıyla eğilirken, diğer yandan da dosta düşmana, egemenliğin kaynağı olan Türk Milleti olarak, değerlerimize aynı aşkla sahip çıktığımızı da göstereceğiz.

Atalarımızın kanla, canla kurdukları Türkiye Cumhuriyeti’nin geldiği noktayı, daha iyi yerlere taşıyacak gücümüz olduğuna da canı gönülden inanıyorum. 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramımızı evlerimizde ama büyük bir coşkuyla kutlarken, Ramazan Ayı’nın gelişini de yine büyük bir sevinçle karşılıyoruz. Ramazan ayı biterken dertlerimizin de azaldığı bir Türkiye ve dünyaya kavuşmak dileğimi sunuyorum. Evde kalın sağlıkla kalın.”