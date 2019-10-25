“Her fabrikadan bir burs, her burs geleceğe bir tuğla”

25 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - 2003 yılından beri 1000’e yakın öğrenciye burs imkânı sağlayarak, onların eğitimine ve hayata atılmalarına destek olan NOSAB ve NİLSİAD, “Fabrikadan Geleceğe” sloganıyla başlattığı burs kampanyasıyla hem NOSAB’da faaliyet gösteren sanayiciler arasındaki dayanışmayı büyütmek hem de bu dayanışmayı diğer organize sanayi bölgelerine yaymak istiyor.

Bu yıl geçmiş yıllara oranla daha fazla burs başvurusu aldıklarını ve ülkemizin içinde olduğu koşullarda dayanışmayı büyütmenin zorunlu hale geldiğini belirten NİLSİAD Yönetim Kurulu ve NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı Yalçın Aras; “2003 yılında 19 öğrenciye burs vererek başladığımız eğitime destek projemiz sayesinde, toplamda 1000’e yakın burs desteği sağlayarak, gençlerin hayata atılmalarına destek olduk. NİLSİAD bursları sayesinde mezun olan bursiyerlerimizin her biri alanında iş sahibi olup ülkemizi bir adım ileri götürmek için gayret gösterdi ve aynı bilinçle kendinden sonraki kuşağa yardımcı oldu. Şimdi dayanışmayı büyütüyoruz ve NİLSİAD ve NOSAB olarak diğer organize sanayi bölgelerine öncülük etmeyi, daha fazla gencimizin mutlu geleceğinde rol sahibi olmayı amaçlıyoruz. Başlattığımız burs kampanyamızla NOSAB’da faaliyet gösteren fabrikalarımızı da bu dayanışmaya ortak olmaya davet ediyoruz. “Her fabrikadan 1 burs, her burs geleceğe 1 tuğla” diyerek başlattığımız kampanya ile bölgemizdeki fabrikaların birer öğrenciye burs vererek, onlara kaygısız bir üniversite yaşamı hediye etmesini istiyoruz” dedi.

“Eğitim birinci önceliklerimiz arasında”

Düzenlenen burs kampanyası hakkında konuşan NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez de, “Üniversiteli öğrencilerle sosyal yaşam ve iş yaşamı arasındaki köprüye aracı olmak, bugünle geleceğimiz arasında yeni ve sağlam bir köprü oluşturmaktır. Eğitimin ülkemiz için öneminin farkında olarak, gençlerimizin eğitime katkı sunmayı birinci öncelikli amaçlarımız arasında görüyoruz. NİLSİAD ve NOSAB olarak, bugüne kadar mezun ettiğimiz bursiyerlerimizin iş sahibi olup, ülkemizi ileriye götürmek için çalışmalarını görmek bizleri mutlu ediyor. Bölgemizdeki sanayicilerimiz arasındaki bu dayanışmayı artırmak, daha fazla gencimizin hayatına dokunmak ve bu birlikteliği diğer OSB’lerle de paylaşmak için tüm Bursalı sanayici ve işadamlarımız kampanyamıza katılmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.