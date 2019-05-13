Heydil Atölyesi, kentin dış ticaret hacmini artırmak istiyor

13 Mayıs 2019

Eğitimci ve yönetici kadrosu gençlerden oluşan Hızlı Etkili Yabancı Dil Kursu (Heydil Atölyesi), Kayseri'nin dış ticaret hacmini artırmak adına fabrikalarda yabancı dil eğitimleri veriyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 firmanın çalışanlarına İngilizce dersler verdiklerini söyleyen Heydil Atölyesi Kurucu Ortağı Duran Can Arslan, "Eğitim verdiğimiz firmalar dış ticaret bölümlerinde personel sayılarını artırdıklarını ve mevcut pazarlarına yeni ülkeler eklediklerine yönelik geri dönüşlerde bulunuyorlar. Kentimizin ihracat rakamlarının yükselmesi için farklı projelerde geliştirerek çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

7 yaşından itibaren yabancı dil eğitimi

Heydil Atölyesi, Kayseri'de yaklaşık 5 yıldır aktif olarak faaliyetlerini yürütüyor. İngilizce ağırlıklı olarak Almanca, İspanyolca, Arapça ve Fransızca dil eğitimleri veren kurum, kent ihracatına katkı sunmak adına organize sanayi bölgelerine de yabancı dil eğitimi götürüyor. Kayseri'nin şehir merkezinde kurs alanı bulunan Heydil'in aynı zamanda öğrencileri yurtdışına gönderen ve eğitim danışmanlığını üstlenen bir Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Şirketi daha var. Eğitim ve danışmanlık hizmetleri hakkında paylaşımlarda bulunan Duran Can Arslan, "7 yaşından itibaren tüm gruplara, ihtiyaç duydukları yönde yabancı dil eğitimi veriyoruz. Dil öğrenmek isteyen öğrencimizin ihtiyacına göre eğitim programı uyguluyoruz. Ayrıca dileyen öğrencilerimizi yurtdışına gönderiyoruz. Eğitimi ve danışmanlık hizmetini bir arada veriyoruz. Şimdiye kadar 100 üzerinde öğrencimiz yurtdışına gitti" diye konuştu.

"Tüm paydaşlarımızın önemli kazanımlar sağlamasını istiyoruz"

Heydil Atölyesi, beş yıl içinde yaklaşık bin 500 öğrenciye eğitim verdi. Şu anda ise yaklaşık 200 öğrencisi bulunuyor. Eğitimci kadrosu ile birlikte yaklaşık 20 kişinin de istihdam edildiği Heydil Atölyesi'nin kurucu ve çalışan kadrosu da gençlerden oluşuyor. Heydil'in kurucu ortağı olan Duran Can Arslan'da şu anda 28 yaşında ve gençlere "ticaretten korkmayın" mesajı veriyor. TEMA ve LÖSEV ile yapılan çalışmalar başta olmak üzere sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini de aktaran Arslan, "Heydil ile sadece yabancı dil eğitimi vermeyi değil, aynı zamanda gençlere örnek olacak ve üstlendiği toplumsal misyon ile sosyal sorumluluklarını da yerine getirecek bir eğitim kurumu hayata geçirmeyi amaçladık. Organize Sanayi Bölgeleri'ne verdiğimiz eğitimlerde de sadece iş yapmayı değil, insanlara yeni bir dil ile yeni hayaller kazandırmayı da hedefliyoruz. Yaptığımız iş ile tüm paydaşlarımızın önemli kazanımlar sağlamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kayseri'den şu anda 6 firma ile çalışıyoruz"

Kent ekonomisine katkı sağlama misyonu üstlendiklerinin de altını çizen Arslan, "Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan firmaların dış ticaret hacmini geliştirmek ve ihracat rakamlarını artırmak için personellerine yabancı dil eğitimi veriyoruz. Kayseri'den şu anda 6 firma ile çalışıyoruz. Fabrikadaki bir ustabaşının dahi yurtdışında çalıştıkları firmaya kullandığı malzemeyi anlatabilir seviyeye gelmesini istiyoruz. Firma yetkililerini talepleri doğrultusunda isteyene fabrikada isteyene ise eğitim merkezimizde toplu dersler veriyoruz. Ancak genellikle talep fabrika içinde bire bir eğitim verilmesi yönünde oluyor. Firmalardan dış ticaret biriminde istihdamı artırdıklarına yönelik ve ihracat pazarlarına yeni ülkeler eklediklerine yönelik olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu durumda bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.

"Tüm ekibimizle birlikte inançla çalışıyoruz"

Alanında uzman Türk ve yabancı hocaların eğitim verdiği Heydil Atölyesi'nde çalışan kadrosu da 25 ile 45 yaş aralığından oluşuyor. Uzun vadede Kayseri'de ve Türkiye'nin çeşitli illerinde şubeler açmayı hedeflediklerini paylaşan Arslan, "Genç bir hocamız tümdengelim yönteminde kendini geliştirdi ve onun sayesinde kurumumuz önemli kazanımlar sağladı. Kadromuzu yeni yöntemlere uyum sağlayabilmeleri ve öncelikle kendilerini geliştirebilmeleri için genç ve dinamik kadrodan oluşturmaya çalıştık. Bunun meyvelerini önümüzdeki dönemde fazlasıyla alacağımıza inanıyorum. Heydil'i uzun vadede Kayseri'de ve çevre illerde eğitim veren bir kurum haline getirmek için tüm ekibimizle birlikte inançla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.