HİÇ başvuru süreci 31 Mayıs’a uzatıldı

19 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Koronavirüs, dünyada her alanda olduğu gibi sosyal hayatı da etkiledi. Dernek süreçlerinin de etkilendiği bu dönemde Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) de alt markası olan 8. HİÇ Ödülleri’nin başvuru tarihini 31 Mayıs’a kadar uzattı. Her yıl aralık ayı sonunda başlatılan Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) başvuru süreci mart ayının başında sonlanıyordu. Bursa Halkla İlişkiler Derneği tarafından 2013 yılında başlatılan ve her yıl gelişerek devam eden kısa adı HİÇ olan Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri’nin 8’incisi için başvurular devam ediyor.

Bu yıl “Hiçten HİÇ’e 8. Yıl” sloganı ile yola çıkan HİÇ’in jürilerini Aytuğ Onur / BTSO Yönetim Kurulu Üyesi, Canan Soysal / İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü, Prof. Dr. Erkan Özdemir / Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Levent Özkoçak / Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fak. Öğretim Üyesi, Ömürden Sezgin / Partner – Goodjob Danışmanlık, Özge Kanat / Marka Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi, ve Mustafa Sönmezay / BHİD Başkanı oluşturuyor. Süreçle ilgili açıklama yapan Bursa Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay, her yıl Aralık ayı sonunda başlatılan HİÇ başvuru sürecinin Mart ayının başında sonlandığını hatırlattı. Bu yıl 26 Aralık’ta başlatılan sürecin dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeni ile 31 Mayıs’ta sonlandıracağını belirten Sönmezay, jüri toplantısının da 13 Haziran’da gerçekleştirileceğinin altını çizdi. Başkan Sönmezay, ödül töreni ile ilgili bilgilerin de süreçle ilgili ilerleyen zamanlarda verileceğini kaydetti.