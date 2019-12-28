HİÇ başvuru süreci başladı

28 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Halkla İlişkiler Derneği’nin (BHİD) alt markası olan Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri’nin 8’incisi için başvuru süreci başladı. Başvuru sürecinin başlangıcı daha önce HİÇ’e katılan ve ödül kazanan Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal ve Eker Süt Ürünleri Pazarlama Yöneticisi Emre Deniz Yazgan’ın başvuru ve ödül süreçlerini anlattıkları ‘Bir HİÇ Hikayesi’ etkinliği ile başladı. Parkora’nın sponsor olduğu gecenin başlangıcında yeni yıl nedeniyle, katılımcıların da katılımı ile pasta kesildi.

BHİD Başkanı Mustafa Sönmezay, “Bursa Halkla İlişkiler Derneği’nin 8 yıldır düzenlediği Halka İlişkiler Çalışmaları Ödülleri’nin bu yılki başlangıcını yapıyoruz. 1992 yılında kurulan derneğimiz iletişim camiasının mesleki bir örgütüdür. Bu yıl HİÇ Ödüllerimizi 8’ncisini düzenlemek için hazırlıklara başladık. Bu ödüllere giden süreçte önce projeleri topluyoruz, ardından bu projeler jüriler tarafından değerlendiriliyor. Nisan ayında düzenlediğimiz ödül gecesi ile ödüller sahiplerini buluyor. Bu ödülün hem sektörümüze, hem meslektaşlarımıza, hem de marka sahiplerine faydaları var” dedi.

Proje başvuruları 6 Mart 2020 Cuma günü mesai bitiminde son bulurken, 28 Mart 2020’de jüri değerlendirmesi ile ödül almaya hak kazanan projeler, 16 Nisan 2020’de gerçekleştirilecek Ödül Töreni ile sahiplerini bulacak.