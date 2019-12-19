HİÇ başvurularında sona yaklaşıldı

19 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Halkla İlişkiler Derneği tarafından 2013 yılında başlatılan ve her yıl gelişerek devam eden kısa adı HİÇ olan Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri’nin 8’incisi için ilk aşaması olan Komite toplantısı gerçekleştirildi.

Süreçle ilgili açıklama yapan Bursa Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay, ödül töreni ve sonrasına kadar devam eden uzun süreçte gönüllü olarak görev alan üyelere teşekkür etti. HİÇ hakkında bilgilendirmesinde şeffaflık kelimesine vurgu yapan Sönmezay, “Başladığı 2013 yılından itibaren önceliğimiz ve kırmızı çizgimiz, ödüllerin verilmesindeki şeffaflık. Her yıl birbirini tanımayan ve konusunda uzman jüriler ile projeler değerlendiriyor. Proje değerlendirme sürecinde yönetim kurulu olarak sadece bir oyumuz var. Jürilerimizden ikisi akademik alandan, ikisi ajanslardan, ikisi farklı kurumlardan, bir kişi de yönetim kurulundan oluşuyor. Ödül alabilmek için başvuru yapmak şart olurken, www.hicodulleri.org adresinde yer alan kriterleri yerine getiriyor olmak şartları aranıyor” dedi. Her yıl Aralık ayı sonunda başlatılan HİÇ başvuru süreci Mart ayının başında sona eriyor.