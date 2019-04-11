HİÇ Ödülleri 18 Nisan’da sahiplerini buluyor

11 Nisan 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - “HİÇ Fark Yaratıyor” sloganıyla yola çıkılan 7. HİÇ Ödül Töreni 18 Nisan'da Jülide Ateş'in sunumu ile sektör temsilcileri, protokol ve iş dünyasını bir araya getirecek. Ödül töreni öncesi Baia Hotel’de düzenlenen basın toplantısında, sektörel iletişimin artması ve meslek bilincinin gelişmesi adına ulusal çapta gerçekleştirilen organizasyon hakkında bilgi veren BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay, “Bursa’da başlayan yarışmamızın yıllar içerisinde ulusala açılması ve meslektaşlarımızın göstermiş oldukları ilgi, bizim en büyük motivasyonumuzdur. Mesleğimize nitelik kazandırmanın yanı sıra kurumların birbirlerini daha yakından tanımasına, iletişim kanallarının gelişmesine vesile olan yarışmamızda her geçen yıl başvuru sayısı da artış göstermektedir. 2013 yılında 18 proje ile başvuru yapılan HİÇ Ödülleri’ne 2018’de 78 proje ile başvuru yapılırken 2019 yılında ise 83 proje başvurusu aldık” dedi. Sönmezay, “HİÇ Ödülleri 7 yıldır farklı yönetim ve kişilerle buraya geldi. Topyekün BHİD imzası taşıyor” şeklinde konuştu. Sönmezay, 27 yıldır faaliyette olan derneğin toplamda 141 üyesi bulunduğunu ve üyelerin yüzde 70 olduğunu bildirdi.

HİÇ Ödülleri'nin titiz bir çalışmanın eseri olduğunun altını çizen BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay, "HİÇ Fark Yaratıyor! sloganıyla bu yıl 7'incisini gerçekleştireceğimiz ödül törenimiz için komitelerimiz ciddi bir çaba sarf etti. Gönüllülük esası ile çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. HİÇ Ödülleri Kasım ayında başlayan ve ödül töreni ile sona eren uzun bir maraton. Bu maratonda gönüllülük asası ile çalışan komite üyelerimizin yanında, jüri üyelerimiz ve tabi ki gecemizi gerçekleştirmemizi sağlayan sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi" dedi.

“Halkla ilişkiler projeleri kurumlar için olmazsa olmazlardandır”

2013 yılında başlayan HİÇ Ödül süreci ile ilgili bilgi veren Mustafa Sönmezay, “Halkla İlişkiler projelerini 2013 yılından bu yana düzenlediğimiz HİÇ Ödül Törenleri ile geniş kitlelere duyurduk. Amacımız farklı sektörlerin yoğun emekler harcayarak ortaya koydukları projelerin ödüllendirilmesi dışında, kurumlara örnek teşkil etmesi, mesleğin gelişimine katkı sağlaması, çağımızın yenilik ve yöntemlerini sektörle paylaşılmasıdır. Bilindiği üzere halkla ilişkiler projeleri kurumlar için olmazsa olmazlardandır” açıklamasında bulundu.

Jüri mesleğin duayen isimlerinden oluştu

Jüri üyelerine de değinen Mustafa Sönmezay, projelerin bu yıl da yine mesleğin duayeni isimlerden oluşan güçlü bir jüri tarafından tarafsızca değerlendirildiğinin altını çizdi. Özel kurumlar, sivil toplum kuruluşları (STK), kamu kuruluşları, üni-PR, jüri özel ödülü olmak üzere 5 ana kategoriden oluşan yarışmada eserler; Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Başak Solmaz, Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yrd. Ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Arklan, Bilhassa Ajans Başkanı Fatih Güner, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan ve BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay jüriliğinde değerlendirildi.