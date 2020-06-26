26 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) - Koronavirüs nedeni ile başvuruların uzatıldığı, Bursa Halkla İlişkiler Derneği’nin alt markası olan 8. HİÇ Ödülleri’nin kazananları belli oldu. HİÇ Ödülleri’nde bu yıl, ÜNİ PR İletişim Fakülteleri başlığının altına “Sosyal Sorumluluk”, “Pazarlama İletişimi” ve “Kurumsal İletişim” kategorileri eklendi. Böylece iletişim fakültesi öğrencilerine ait projelerin farklı kategorilerde daha ayrıntılı değerlendirilmesi sağlandı. Bursa Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay, bu yıl süreç uzasa da güzel projelere ev sahipliği yapmaktan ve onları değerlendirmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Projelerin her yıl arttığına, ulusal ve yerel markaların ilgi gösterdiğine dikkat çeken Sönmezay, “Birbirinden değerli jüri üyelerimiz ile ilk kez online olarak gerçekleştirdiğimiz jüri toplantımız çok verimli geçti. Şimdiden kazanan projeleri kutluyorum. Bilindiği gibi kazanan projeleri ödül gecesine kadar açıklamıyoruz. Bu yıl ödül töreni ile ilgili sürecin nasıl işleyeceğini pandemi kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda belirleyeceğiz. Bununla ilgili netlik sağlandığında gerekli açıklamaları yapacağız. Şeffaf, güvenilir ve adil bir ödül süreci içinde olmaktan çok mutluyuz. Bize güvenen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.