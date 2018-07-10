Hidrojenli araçla Avrupa şampiyonu oldular

10 Temmuz 2018

BURSA - Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT) öğrencileri, Londra’da düzenlenen Shell Eco Marathon Avrupa 2018 yarışmasında birincilik elde etti. UMAKİT, bu alanda birincilik kazanan ilk Türk takımı oldu.

Uluslararası alternatif enerjili araçların yarıştığı, dünyanın en prestijli mühendislik yarışmasından biri olan ve 1939 yılından beri düzenlenen Shell Eco Marathon Avrupa 2018 Londra yarışmasında yer alan UMAKİT, yerli hidrojen enerjili aracıyla 1 metreküp hidrojen gazıyla 182.6 kilometre gitme başarısı göstererek en verimli araç olarak Avrupa şampiyonu olmayı başardı. UMAKİT ekibi, yarışma tarihinde bunu başaran ilk Türk ekibi oldu ve Türk bayrağını Londra'da dalgalandırdı. Alperen Kaya, Araş. Gör. Mert Ali Özel, Seçkin Çakır, Ebubekir Pınar, İsmet Berkay Kabatepe, Furkan Avcı, Batuhan Temiz, Turgut Can Şahin, Aslıhan Pamuk, Furkan Onat, Tuğba Hacıoğlu ve Selim Şenocak'tan oluşan 13 kişilik Makine ve Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümü öğrencileri, 1 yıl boyunca süren yoğun çalışmalar sonucunda, Barbaros isimli hidrojen enerjili aracının, yerli motorunu, motor sürücü devresini, 1.3 kilogram ağırlığındaki karbon fiber jantı, inovatif soğutma sistemi, aktif ve pasif güvenlik sistemlerini tasarlama ve üretme başarısını gösterdi. Takım kaptanı Alperen Kaya; “Dünyanın sayılı üniversitelerinin katıldığı Shell Eco Marathon yarısında ülkemizi ve üniversitemizi şampiyon olarak temsil ettik. Her bir ekip üyesi arkadaşımın yoğun çalışmalarının ve vakitlerinden ettikleri fedakârlığın karşılığını yarışta birinci olarak aldık. Üniversitemizin, sponsorlarımızın ve rektör hocamız Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın desteği bizlerin en büyük dayanağı oldu. Tasarladığımız yerli araçla, okulumuzu en iyi şekilde temsil etmenin gururuyla gelecek sene inovasyona sahip ürünlerimizin sayısını ve aracımızın verimliliği daha da geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.