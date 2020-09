17 Eylül 2020

NİHAT DELİBAŞI - İZMİR

İzmir Çankaya’da 1990’lı yıllarda inşa edilen 32 katlı, 5 yıldızlı ve 381 odalı dev turistik otel Hilton İzmir kapanıyor. Otelin kapanmasına ortaklar arası anlaşmazlığın neden olduğu iddia edilirken Hilton İzmir’den yapılan yazılı açıklamada otelin 16 Ekim’den itibaren Hilton İzmir tarafından işletilmeyeceği ilan edildi. Ege Turistik Otelciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Turizmciler olarak mevcut binanın rezidans olmasına karşıyız” dedi.

Hissedarları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ata İnşaat ile Vakıflar Bankası’nın yer aldığı İzmir Enternasyonel Otelcilik A.Ş.’nin sahibi olduğu Hilton İzmir’de işletmeci Hilton Grubu ile yollar ayrıldı. Ayrılığın gerekçesinin uzun yıllardır renovasyon (yenileme) ve otel yönetimi konusunda Hilton Grubu ile büyük hissedar Ata İnşaat’ın uzlaşamaması olduğu iddia edildi. Hilton İzmir Ofisi’nin basın kuruluşlarına geçtiği açıklamada, “Hilton İzmir 16 Ekim 2020 tarihinden itibaren Hilton tarafından işletilmeyecek. Hilton İzmir’in şu ana kadar gösterdiği örnek misafirperverlikten gurur duyuyor ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İzmir’deki faaliyetlerimize DoubleTree by Hilton Hotel İzmir Alsancak, Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı, DoubleTree by Hilton Hotel İzmir Havalimanı ve Hampton by Hilton İzmir Aliağa olmak üzere dört farklı konumda hizmet veren otellerimizle devam edeceğiz” ifadesi yer aldı.

“Şu anki yatırım maliyeti çeyrek milyar dolar”

ETİK Başkanı Mehmet İşler, sektör mensubu STK Başkanı olarak kentin turizmine yeni bir soluk getiren Hilton Oteli’nin kapanmasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Otelin renove edilmesinin şart olduğuna dikkat çeken İşler, şu anki yatırım maliyeti çeyrek milyar doları bulan binanın kentin en prestijli noktasında bulunduğuna dikkat çekti. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapan, onbinlerce kişinin konakladığı, sayısız düğün ve toplantının gerçekleştirildiği otelin yeni bir işletmeci ile yola devam etmesi dileğinde bulunan İşler, “Temennimiz, Hilton İzmir’de biten hikayenin yeniden yazılması ve kent turizmine yeni, güçlü bir marka ile yola devam kararı alınması. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, binanın otel olarak yoluna devamı yönünde irade ortaya koymalı ve kentin en değerli noktasındaki binanın rezidans olmasına izin vermemelidir” diye konuştu.

İnşa edildiğinde Türkiye’nin en yüksek ikinci binasıydı



1987'DE İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 7 bin metrekare arsa vererek yüzde 23.5 hissesine sahip olduğu İzmir Enternasyonal Otelcilik A.Ş., otelin temelini 1988’de attı. Otel, 4 Temmuz 1992’de hizmete açıldı. 33 katlı ve 142 metre yüksekliğindeki Hilton İzmir'in toplam inşaat alanı 96 bin metrekareden oluştu, İnşa edildiği yıllarda Türkiye'nin en yüksek ikinci binası olan Hilton İzmir’in dış yüzeyi 17 bin 500 metrekare mermerle kaplandı. 381 odanın yanı sıra on toplantı odası, bir balo salonu, alışveriş merkezi ve bin otomobil kapasiteli kapalı otoparkı bulunan otelin son yıllarda giriş çıkışları tadilat gerekçesiyle arka kapıdan yapılıyordu.