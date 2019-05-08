Hisar’da tarih ortaya çıkıyor

08 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa’nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar İçi’ndeki tarihi doku, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla gün yüzüne çıkıyor. Eski Bursa’nın yeniden cazibe merkezi olmasını sağlayacak Tarihi Hisar Bölgesi Yenileme Projesi’ kapsamında Oruçbey Caddesi’ndeki 28 binanın cephe sağlıklaştırma çalışması tamamlandı. Osmangazi Belediyesi, bölgedeki zemin kaplama çalışmaları için ise örnek bir çalışmaya imza attı. Caddenin defalarca kazılmasının önüne geçmek isteyen Osmangazi Belediyesi, BUSKİ, Türk Telekom ve UEDAŞ gibi kurumlarla birlikte ortak bir çalışma başlattı.

“Hisar, Bursa’nın tarihi omurgası”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hisar’ın Bursa tarihinin omurgası olduğunu ifade ederek, “Bölgede, 5 tane sur kapısı, 16 camii ve mescit, 17 türbe-mezar, 4 tane medrese ve tekke, 6 tarihi çeşme, 3 hamam 167 tane de sivil mimari örneği yapı bulunuyor. Ayrıca Hisar bölgemizde günümüze ulaşamayan 58 adet de yapı var. Bağrında köklü bir tarih barındıran Hisar bölgesi şehrimizin adeta kültür ve medeniyet ziyneti. Biz de Osmangazi Belediyesi olarak, bu büyük değerimizi yeniden ortaya çıkarmak için çalışıyoruz” dedi.

“Dünyada görülmesi gereken yerler arasında olacak”

Hisar’ın kaybolan cazibesinin yeniden kazandırılması, manevi ve kültürel mirasının korunması, ekonomik canlılık ve sosyal hayatın korunması, kentsel dokunun geri kazanılması konularında strateji belirlediklerini belirten Dündar, “Bu planlama ile Avrupa şehirlerindeki gibi şehir merkezimizi trafik sorunundan arındıran, inanç turizmi ve tarih turizmine hizmet eden mekanlar ile yaşayan tarih ayağa kalkmış ve korunmuş olacak. Tarihi Hisar Bölgesi Yenileme Projesi ile yıllardır herkesin konuştuğu ancak kimsenin somut bir çalışma ortaya koymadığı önemli bir konuyu ete kemiğe büründürerek ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah şehrimiz için, tarihimiz için, insanımız için en doğru planlama ile Hisar hak ettiği değere kavuşacak. Avrupa kentlerinde ‘Eski Şehir’ olarak bilinen şehirler nasıl ki sizi doğal bir tarihin içerisine çekiyorsa, Hisar da herkesi cezbedecek, dünyada görülmesi gereken yerler arasındaki yerini alacak” diye konuştu.