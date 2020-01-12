Hızlı tren 2021’de tamamlanacak

12 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - “Büyükşehir ortak akıl ile büyüyor” başlığıyla gerçekleştirilen ‘Muhtarlar Buluşması’ kapsamında Gürsulu muhtarlarla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hızlı tren ile ilgili açıklamada bulundu. Lojistik avantajı dolayısıyla Bursa’nın önemine dikkat çeken Alinur Aktaş Bursa'nın bir ticaret, ihracat ve üretim merkezi ve tarım şehri olduğunu söyledi. Aktaş, “Bundan sonraki süreçte ise Bursa kesinlikle ve kesinlikle bulunduğu lokasyon itibariyle önemli bir lojistik üssü oluyor. Hızlı tren biraz gecikti ama inşallah hedeflenen tarih 2021. Bitirildiğinde göreceksiniz, Bursa tam bir üretim üssü, tam bir çekim merkezi olacak. Biz bu sürece Bursa'yı nasıl daha sağlıklı hazırlarız onun planlamasını yapıyoruz” dedi.

Gürsu'nun da hızla büyüyen ve gelişen, nüfusu 100 binlere dayanan bir ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bizim nüfusu 100 bini geçen 6 ilçemiz var. Gürsu bunlara çok yaklaşanlardan biri. Tabir yerinde ise Gürsu bu manada skala atlayacak. Dolayısıyla otomatikman bizim planlamayı daha sağlıklı yapmamız gerekiyor. Bunun için kafa yoruyoruz” diye konuştu.