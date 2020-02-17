HKMO Bursa’nın yeni başkanı Başar Bulut
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Bursa Şubesi’nde 2 listenin yarıştığı seçimler sonucu Başar Bulut’un başkan adayı olduğu Demokrat Harita Mühendisleri listesi yönetimi kazandı.
BURSA (DÜNYA) - Toplam 873 üyesi bulunan HKMO Bursa Şubesi’nin bugüne kadar en yüksek katılımın olduğu seçimlerde, 508 üye oy kullandı. Hafta sonu gerçekleştirilen 15. Genel Kurul toplantısında, HKMO Bursa Şubesi’nin Yönetim Kurulu üyeliğine resmi olmayan sonuçlara göre: Başar Bulut, Cüneyt Taşkesen, Bilgin Mutlu, Murat Aydın, İbrahim Serhat Ayaz, Rıdvan Tolga Işık, Melek Kırbaş seçildi.