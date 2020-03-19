Hollanda'da dünyanın en büyük çiçek mezatı çöktü

19 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, kesme çiçek sektörünün de diğer sektörler gibi durumunun iyi olmadığını söyledi.

İtalya ve İspanya'da koronavirüs salgınında ölümlerin artmasıyla kesme çiçek açısından Türkiye lehine dönmeye başladığını, ancak en büyük pazar durumundaki Hollanda ve İngiltere'de de salgının yaygınlaşmasıyla kesme çiçek sektörünün de zor durumda kaldığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti.

''Türkiye kesme çiçek ihracatı için en büyük pazar olan Hollanda ve İngiltere'de de salgının yaygınlaşmasıyla büyük bir krize girdik. Kesme çiçek sektörünün gördüğü en büyük krizi yaşıyoruz. Üretici ve ihracatçı önünü göremiyor. Dünyanın en büyük çiçek mezatı Hollanda'da bulunuyor. Buraya dünyanın bütün ülkelerinden çiçek geliyor. Koranavirüs salgını nedeniyle Hollanda çiçek mezatında işlem de yapılamıyor. Dünyanın çiçekleri alıcı olmayınca çöpe dökülecek.''

Seralarda karanfiller sökülecek

Kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da 4500-5 bin dönüm alanda karanfil üretimi yapıldığını belirten İsmail Yılmaz, çiçek ihracatının durduğunu, iç piyasanın da karanfili tutmadığını kaydetti. Yılmaz, şunları kaydetti.

''Antalya'da seralarda karanfil sökümü başlayacak. Üretici ve ihracatçı kesme çiçek sezonunu erken kapattı. Yeni sezona hazırlanacak. Sezon da zaten iyi geçmemişti. Zararı tahmin etmek oldukça zor. Ancak en az 20 milyon dolarlık çiçek çöpe gidecek. Bu salgın ve krizin ucunu göremiyoruz. Çünkü bu salgının ne zaman biteceği belli değil.''